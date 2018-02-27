Минфин США заявил о введении новых санкций против России

Сейчас в отношении России в Соединенных Штатах принят либо готовится к принятию целый ряд санкций из-за ситуации в Крыму и Донбассе, а также из-за приписываемого России "вмешательства" в выборы

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Министр финансов США Стивен Мнучин объявил, что в течение 30 дней будут введены новые антироссийские санкции.

"Мы реализуем все существующие санкции и вводим новые", — цитирует главу Минфина РИА Новости.

В конце января, на следующий день после публикации Минфином "кремлевского доклада", Мнучин посетил сенатские слушания. Отвечая на вопрос о сроках введения новых санкций, он не назвал точных дат и заявил, что будет осторожен в предположениях, так как нужно "проделать много работы".

"Я не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но, заверяю, мы сделаем это так скоро, как только можем", — отметил Мнучин.

На требования о более решительных мерах против России и ее руководства он ответил: "Очевидно, есть проблемы, которые мы должны решать, и мы решаем их с помощью санкций".

Сейчас в отношении России в Соединенных Штатах принят либо готовится к принятию целый ряд санкций из-за ситуации в Крыму и Донбассе, а также из-за приписываемого России "вмешательства" в выборы.

В августе 2017 года Дональд Трамп подписал закон CAATSA, направленный против России, Ирана и КНДР. Осенью Белый дом представил перечень лиц и организаций в российском оборонном и разведывательном секторе, за "значительные" транзакции с которыми могут ввести санкции.

Выполняя принятый прошлым летом закон, Минфин США 29 января опубликовал "кремлевский список", куда вошли практически все представители руководства России и крупные российские предприниматели — более 200 человек.