Главы МИД Вышеградской группы и ЦА впервые встретятся в Будапеште

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Министры иностранных дел Вышеградской группы и стран Центральной Азии во вторник проведут первую совместную встречу в Будапеште.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Подробности и повестка встречи не уточняются.

В МИД отметили, что узбекская делегация проведет ряд двусторонних встреч в столице Венгрии.

В Вышеградскую группу, или V4, входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Все страны группы в 2004 году вступили в Евросоюз.