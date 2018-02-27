В семи городах Узбекистана организуют голосование на выборах президента РФ

В Навои, Самарканде, Гулистане и Алмалыке будет организовано досрочное голосование

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Голосование на выборах президента России 18 марта будет организовано в семи городах Узбекистана, в том числе в трех городах будут открыты избирательные участки. Об этом сообщает Посольство РФ в Ташкенте.

"Восемнадцатого марта состоятся выборы президента России. В этот день в посольстве в Ташкенте, а также в Бухаре и Фергане с 8:00 до 20:00 (с 6:00 до 18:00 мск) будут открыты избирательные участки", — говорится в сообщении.

Избирательные участки будут открыты по следующим адресам:

1. Ташкент — ул. Нукус, д. 83, Посольство России в Узбекистане;

2. Фергана — ул. А.Навои, д. 26 (гостиница Asia Ferghana);

3. Бухара — ул. М.Амбар, д. 55 (гостиница Asia Bukhara).

4. Ташкент — ул. Нукус, д. 83, Посольство России в Узбекистане;

5. Фергана — ул. А.Навои, д. 26 (гостиница Asia Ferghana);

6. Бухара — ул. М.Амбар, д. 55 (гостиница Asia Bukhara).

По данным дипмиссии, также будет организовано досрочное голосование в Навои (3 марта), Самарканде (4 марта), Гулистане (10 марта) и Алмалыке (11 марта). Желающие принять участие в выборах должны будут проголосовать с 10:00 до 20:00 по следующим адресам:

1. Навои (3 марта) по адресу: ул. Навои, д. 5 (гостиница Zarafshan Grand)

2. Самарканд (4 марта) по адресу: ул. Юсупова, д. 5 (гостиница Zilol Baxt)

3. Гулистан (10 марта) по адресу: ул. С.Алимова, д. 1 (гостиница Oltin Vodiy)

4. Алмалык (11 марта) по адресу: просп. Примкулова, д. 15 (гостиница Кимёгар).

По данным МИД Узбекистана, во вторник в министерстве состоялась встреча с послом РФ в республике Владимиром Тюрденевым.

"Стороны обсудили рабочие вопросы двусторонних отношений, в частности, связанные с организацией избирательных участков для российских граждан, которые будут находиться на территории Узбекистана в период предстоящих мартовских выборов президента России", — добавили в МИД Узбекистана.