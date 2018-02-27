Бывший глава МВД Узбекистана Алматов вернулся на работу в министерство

Должность советника министра внутренних дел введена постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева для создания системы повышения потенциала молодых кадров

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Экс-министр внутренних дел Узбекистана Закир Алматов, руководивший ведомством в течение 15 лет, назначен советником действующего главы МВД, сообщила пресс-служба министерства.

"Генерал-полковник Закиржан Алматов назначен на должность советника указом министра внутренних дел Республики Узбекистан, генерал-майора Пулата Бобожонова. Он внес большой вклад в предотвращение преступности, охрану общественного порядка, обеспечение мира и спокойствия в стране", — говорится в сообщении МВД.

Должность советника министра внутренних дел введена постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в целях создания системы повышения потенциала молодых кадров и их профессиональных навыков. На эту должность назначаются уважаемые лица с богатым опытом работы в органах внутренних дел.

Алматов руководил МВД Узбекистана с 1991 по 2006 год, после чего ушел на пенсию.