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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании в Бухарской области

Мирзиёев принял верительные грамоты от назначенных в Узбекистан послов

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Глава Узбекистана обсудил сотрудничество с послами шести стран: Пакистана, КНР, Израиля, Германии, Латвии и Швейцарии

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты назначенных в Узбекистане от назначенных чрезвычайными и полномочными послами в Узбекистане.

Председатель Государственного комитета по развитию туризма А.Абдухакимов и глава Ассоциации независимых туристических компаний (АНТК) Германии Й.Чех
© Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана
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Грамоты были получены от послов из Пакистана — Ирфана Юсуфа Шами, Швейцарской Конфедерации — Оливье Шава, Латвии — Михаилса Попковса, Израиля — Эдуарда Шапира, Германии — Гюнтера Оверфельда, Словакии — Яна Бори и Китая — Цзян Янь.

Глава государства искренне поздравил послов с началом их дипломатической миссии в республике, пожелал им больших успехов и высоких достижений в ответственной деятельности, передает пресс-служба президента Узбекистан.

Президент отметил развитие узбекско-швейцарских отношений в различных сферах, включая политику, экономику, финансы и банковский сектор, культуру и образование. Налажено плодотворное взаимодействие со Швейцарским агентством развития и сотрудничества. Особо отмечены возможности кооперации с ведущими швейцарскими компаниями в химической, текстильной, фармацевтической, пищевой промышленности, в сфере здравоохранения и туризма.

Мечеть Бадшахи Масджид в городе Лахор в Пакистане
© Sputnik/ Н. Оботов
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В качестве перспективных направлений сотрудничества с Латвией глава государства назвал программы и проекты в области торговли, инвестиций и инноваций, транспорта и логистики, энергетики, фармацевтики, сельского хозяйства и туризма.

В разговоре с послом Израиля, Шавкат Мирзиёев предложил реализацию совместных проектов в таких направлениях, как биотехнологии, энерго- и водосбережение, медицина и фармацевтика, туризм и других на основе привлечения передовых израильских технологий, опыта и знаний. Важное внимание уделено использованию большого потенциала в области образования, культуры и спорта.

С немецким послом президент обсудил сотрудничество в сфере науки и образования, со Словакией — совместные проекты в электротехнике, фармацевтике, производстве строительных материалов, химической и пищевой промышленности.

Чрезвычайный и полномочный посол Латвийской Республики в Узбекистане Эдгарс Бондарс
© МИД Узбекистана
Посол Латвии завершает миссию в Узбекистане
Шавкат Мирзиёев особо отметил новый уровень отношений с КНР после встреч, состоявшихся в прошлом году в Пекине и Астане. Отмечена важность дальнейшего продвижения региональных проектов по развитию транспортно-транзитных коридоров, в том числе строительства железнодорожной магистрали Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

В заключение Президент Республики Узбекистан пригласил послов зарубежных стран активно работать с министерствами, ведомствами и организациями страны, чаще посещать регионы страны для глубокого ознакомления с их потенциалом и возможностями, а также с богатой историей и культурой нашего народа.

Теги:
верительные грамоты, Посол, Шавкат Мирзиёев, КНР, Швейцария, Израиль, Германия, Латвия, Пакистан, Узбекистан



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