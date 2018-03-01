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Узбекистан определил механизм конфискации находящегося за рубежом имущества

Sputnik / Михаил Палинчак
Политика
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Приговоры судов Узбекистана, предусматривающие обращение в доход государства имущества, компетентным органам иностранных государств будет направлять ГУП "Центр по управлению государственными активами" совместно с Минюстом и Верховным судом

ТАШКЕНТ, 1 мар — Spitnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев определил механизм запросов за рубеж по имуществу, конфискованному в пользу государства, следует из постановления "О мерах по обеспечению эффективного использования государственного имущества, находящегося за рубежом".

ГУП "Центр по управлению государственными активами" совместно с Минюстом и Верховным судом будет направлять приговоры судов Узбекистана, предусматривающие обращение в доход государства имущества, компетентным органам иностранных государств, на территории которого оно находится, для приведения их в исполнение, говорится в документе.

Президент поручил Госкомконкуренции, МИД, Минфину и Генеральной прокуратуре обеспечить инвентаризацию и оформление в собственность Узбекистана конфискованного имущества после исполнения приговора.

Гульнара Каримова
© AP Photo/ Mikhail Metzel
США и Голландия могут завладеть активами Гульнары Каримовой в Швейцарии
Центр по управлению госактивами также уполномочен реализовывать от имени Узбекистана права собственника находящегося за рубежом имущества, конфискованного или добровольно переданного в собственность республики. Госкомконкуренции будет вносить в правительство предложения по дальнейшему эффективному использованию конфискованного за рубежом имущества — продаже, передаче в аренду или в доверительное управление, указывается в постановлении.

Наиболее крупный скандал с имуществом за рубежом произошел в конце июля 2017 года, когда прокуратура Узбекистана инициировала арест активов преступной группы, в которую входила дочь экс-президента страны Гульнара Каримова, в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более полутора миллиардов долларов. Против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ведомстве заявили, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти 2 миллиарда долларов по нынешнему курсу.

Ранее сообщалось, что США и Нидерланды могут получить большую часть из 800 миллионов швейцарских франков (784 миллиона долларов) Гульнары Каримовой, замороженных в Швейцарии. Предположительно, активы на эту сумму была получены в качестве взяток от различных телекоммуникационных компаний.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Глава государства



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