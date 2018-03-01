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Камилов: военного решения ситуации в Афганистане нет

Посол Туркменистана и Камилов обсудили конференцию по Афганистану

© Ruptly.
Политика
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Также на встрече стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Туркменистана Шири Шириева и замминистра иностранных дел Туркменистана Вепу Хаджиева, прибывшего в Ташкент для участия в заседании Совместной узбекско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

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На встрече стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе контактов президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Кроме того, представители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по поводу предстоящего визита Бердымухамедова в РУ.

Во время беседы также рассмотрен вопрос подготовки к намеченным на март мероприятиям в Ташкенте — встрече глав МИД стран Центральной Азии и Афганистана и международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

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Теги:
МИД Узбекистана, Абдулазиз Камилов, Туркменистан, Афганистан, Узбекистан



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