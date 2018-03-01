Посол Туркменистана и Камилов обсудили конференцию по Афганистану

Также на встрече стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Туркменистана Шири Шириева и замминистра иностранных дел Туркменистана Вепу Хаджиева, прибывшего в Ташкент для участия в заседании Совместной узбекско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

На встрече стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе контактов президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Кроме того, представители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по поводу предстоящего визита Бердымухамедова в РУ.

Во время беседы также рассмотрен вопрос подготовки к намеченным на март мероприятиям в Ташкенте — встрече глав МИД стран Центральной Азии и Афганистана и международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".