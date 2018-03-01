Трамп отправил Мирзиёеву послание с деталями встречи по Афганистану

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Дональд Трамп написал Шавкату Мирзиёеву послание по поводу предстоящей Международной конференции по Афганистану в Ташкенте.
Президент США отметил, что был рад получить письмо главы Узбекистана с описанием Ташкентской международной конференции по Афганистану.
В послании сказано, что стратегия США в Южной Азии призывает страны региона разделять ответственность за урегулирование конфликта и стабилизацию в Афганистане.
Дональд Трамп также добавил, что администрация рассматривает состав соответствующей делегации Соединенных Штатов для участия в Ташкентской конференции, и передал слова приветствия узбекскому народу.