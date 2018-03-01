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Президенты Узбекистана и США - Шавкат Мирзиёев и Дональд Трамп

Трамп отправил Мирзиёеву послание с деталями встречи по Афганистану

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Президент США сообщил, что администрация сейчас утверждает состав делегации для участия в Ташкентской конференции

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Дональд Трамп написал Шавкату Мирзиёеву послание по поводу предстоящей Международной конференции по Афганистану в Ташкенте.

Президент США отметил, что был рад получить письмо главы Узбекистана с описанием Ташкентской международной конференции по Афганистану.

В послании сказано, что стратегия США в Южной Азии призывает страны региона разделять ответственность за урегулирование конфликта и стабилизацию в Афганистане.

Солдаты армии США в Афганистане
US Army / Staff Sgt. Shane Hamann
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"Ваши усилия по расширению регионального сотрудничества уже привели к большим успехам. Самаркандская конференция в ноябре прошлого года привнесла многообещающую атмосферу сотрудничества во всей Центральной Азии, а ваша встреча с президентом Гани в декабре создала основу для большей взаимосвязи и процветания", — говорится в послании президента США.

Дональд Трамп также добавил, что администрация рассматривает состав соответствующей делегации Соединенных Штатов для участия в Ташкентской конференции, и передал слова приветствия узбекскому народу.

Теги:
послание, Конференция, Дональд Трамп, Шавкат Мирзиёев, Ташкент, Узбекистан, США



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