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Президент Республики Узбекистан принял заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана

Мирзиёев и вице-премьер Туркменистана обсудили торговлю между странами

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Стороны обсудили сотрудничество в сфере торговли, объем товарооборота за прошлый год составил 177 миллионов долларов

ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг принял заместителя председателя кабинета министров Туркмении Байрама Аннамередова, стороны обсудили динамику двустороннего сотрудничества.

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© Ruptly.
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Аннамередов прибыл в Ташкент для участия в очередном заседании совместной узбекско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

В частности, особое внимание было уделено перспективам полномасштабного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической сферах, усилению кооперации в различных отраслях экономики.

"В 2017 году объём товарооборота между Узбекистаном и Туркменистаном составил 177 миллионов долларов. При этом растут взаимные поставки продукции с высокой добавленной стоимостью", — говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Аннамередов подтвердил готовность туркменской стороны к дальнейшему развитию полномасштабного сотрудничества, укреплению отношений дружбы и стратегического партнёрства между двумя дружественными государствами.

Узбекский пограничник
AP Photo / Anvar Ilyasov
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Эксплуатация новых автомобильных и железнодорожных мостов "Туркменабад-Фараб", а также предоставляемые на взаимной основе скидки на железнодорожный транзит грузов, способствовали росту грузоперевозок и повышению транзитного потенциала обеих стран.

Мирзиёев 6-7 марта 2017 года посетил Туркменистан, это стало его первым зарубежным государственным визитом после избрания. В конце мая прошлого года главы двух государств встретились вновь в национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспийского моря. По итогам переговоров был подписан большой пакет двусторонних документов. Бердымухамедов посещал Узбекистан с официальным визитом в октябре 2015 года.

Теги:
сотрудничество, Экономика, товарооборот, Шавкат Мирзиёев, Туркменистан, Узбекистан



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