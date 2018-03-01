Мирзиёев и вице-премьер Туркменистана обсудили торговлю между странами

Стороны обсудили сотрудничество в сфере торговли, объем товарооборота за прошлый год составил 177 миллионов долларов

ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг принял заместителя председателя кабинета министров Туркмении Байрама Аннамередова, стороны обсудили динамику двустороннего сотрудничества.

Аннамередов прибыл в Ташкент для участия в очередном заседании совместной узбекско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

В частности, особое внимание было уделено перспективам полномасштабного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической сферах, усилению кооперации в различных отраслях экономики.

"В 2017 году объём товарооборота между Узбекистаном и Туркменистаном составил 177 миллионов долларов. При этом растут взаимные поставки продукции с высокой добавленной стоимостью", — говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Аннамередов подтвердил готовность туркменской стороны к дальнейшему развитию полномасштабного сотрудничества, укреплению отношений дружбы и стратегического партнёрства между двумя дружественными государствами.

AP Photo / Anvar Ilyasov В Туркменабаде обсудили вопросы демаркации границ с Узбекистаном

Эксплуатация новых автомобильных и железнодорожных мостов "Туркменабад-Фараб", а также предоставляемые на взаимной основе скидки на железнодорожный транзит грузов, способствовали росту грузоперевозок и повышению транзитного потенциала обеих стран.

Мирзиёев 6-7 марта 2017 года посетил Туркменистан, это стало его первым зарубежным государственным визитом после избрания. В конце мая прошлого года главы двух государств встретились вновь в национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспийского моря. По итогам переговоров был подписан большой пакет двусторонних документов. Бердымухамедов посещал Узбекистан с официальным визитом в октябре 2015 года.