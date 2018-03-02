Ташкент и Киев хотят восстановить работу межправительственной комиссии

В столице Узбекистана также планируется провести бизнес-форум с участием деловых кругов двух стран

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Украина и Узбекистан могут возобновить после 11-летнего перерыва работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщает пресс-служба Министерства внешней торговли Узбекистана.

Предыдущее заседание комиссии прошло в 2007 году в Киеве. Ранее делегация Узбекистана во главе с заместителем министра внешней торговли Сохибом Саифназаровым провела переговоры в Киеве с заместителем министра экономического развития и торговли Украины Натальей Микольской.

"Стороны договорились об организации в третьем квартале текущего года очередного заседания узбекско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Ташкенте", — говорится в сообщении.

В ходе переговоров были рассмотрены меры, направленные на увеличение объемов взаимной торговли, в частности, стороны договорились о внедрении механизма межрегионального сотрудничества, добавили в министерстве.