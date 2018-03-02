Шавкат Мирзиёев начал визит в Навоийскую область

Глава государства ознакомится с реформами на местах, созданными условиями для работы граждан и ходом выполнения намеченных ранее программ

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев для ознакомления с экономическими реформами прибыл в Навоийскую область.

В прошлом месяце президент Узбекистана проинспектировал Бухарскую область. В ходе визита президент ознакомился со стройкой, реставрацией медресе, а также с мерами, предпринимаемыми для развития туризма.

На следующей неделе глава государства собирается с официальным визитом посетить Душанбе, где с 7 по 9 марта пройдут национальная промышленная выставка Made in Uzbekistan, а также бизнес-форум для деловых кругов двух стран. В рамках мероприятия будет презентован инвестиционный потенциал стран и организован ряд встреч в формате B2B и B2G.

В рамках встреч двух глав государств планируется подписание соглашения об отмене визового режима между Узбекистаном и Таджикистаном, который был введен в 2001 году.