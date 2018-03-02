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Во время подписания документов

Ташкент и Душанбе могут подписать договор по границе в марте

Sputnik / Вадим Савицкий
Политика
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Тема:
Подготовка к визиту Шавката Мирзиёева в Душанбе (7)
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Рабочие группы государств уже подготовили проект договора об отдельных участках узбекско-таджикской государственный границы

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Договор об отдельных участках узбекско-таджикской госграницы планируется подписать в марте в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе, сообщает пресс-служба узбекистанского МИД.

По данным пресс-службы, с 24 февраля по 1 марта в Ташкенте состоялась очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций двух стран по вопросам делимитации и демаркации госграницы.

Отношения Узбекистана и Таджикистана
© Sputnik/
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"На встрече рабочими группами сторон подготовлены приложения к проекту договора между Узбекистаном и Таджикистаном об отдельных участках узбекско-таджикской государственный границы, который планируется к подписанию в ходе предстоящего государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан", — говорится в сообщении.

Ранее стороны сообщали, что визит Мирзиёева в Душанбе состоится в марте.

Двадцать четвертого февраля в узбекской Фергане под председательством премьер-министров Узбекистана и Таджикистана Абдуллы Арипова и Кохира Расулзоды состоялось очередное совместное заседание межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации госграницы, напомнили в МИД.

Накануне после длительного перерыва были открыты девять контрольно-пропускных пунктов на границе между странами. Согласно межправительственному соглашению 2002 года, на границе между двумя странами установлены 16 КПП, в том числе девять имеют международный статус. Большинство пунктов были закрыты в середине 2000-х годов из-за обострения двусторонних отношений, в пропускном режиме до настоящего времени работали только два КПП, еще один был открыт в середине февраля.

Тема:
Подготовка к визиту Шавката Мирзиёева в Душанбе (7)
Теги:
граница, Таджикистан, Узбекистан



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