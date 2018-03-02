Узбекистан ищет возможности долгосрочного партнерства с немецкими компаниями

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился в аэропорту Ташкента с председателем правления немецкой компании "Мангольд Консалтинг" Клаусом Мангольдом

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с председателем правления немецкой компании "Мангольд Консалтинг" Клаусом Мангольдом перспективы расширения сотрудничества республики с компаниями Германии, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Время для встречи Мирзиёев смог выкроить только в аэропорту Ташкента на пути в Навоийскую область.

"Приветствуя гостя, глава нашего государства особо отметил придаваемое в Узбекистане приоритетное значение развитию взаимовыгодного и долгосрочного партнерства с ведущими компаниями Германии", — говорится в сообщении.

Участники встречи рассмотрели перспективы расширения сотрудничества с компаниями Германии, прежде всего в создании высокотехнологичных производств, модернизации транспортно-логистической и туристической инфраструктуры Узбекистана, в сфере торговых операций и финансирования совместных проектов.

Клаус Мангольд, также возглавляющий наблюдательный совет одной из крупнейших туристических компаний "ТУИ груп", отметил, что Германия также заинтересована в дальнейшем развитии полномасштабного и взаимовыгодного бизнес-партнерства с Узбекистаном.

Сейчас на рынке нашей страны успешно работают такие немецкие концерны и предприятия, как MAN, Airbus, Knauf, Lemken, Claas. Прорабатываются перспективные инвестиционные проекты с Siemens, Bosch, Viessmann и другими. Всего объем немецких инвестиций в экономику Узбекистана достигает миллиарда долларов.