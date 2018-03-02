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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС

На заседании погранслужб стран ШОС в Ташкенте обсудили шесть вопросов

Sputnik / Болат Шайхинов
Политика
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Участники обсудили подготовку специальной пограничной операции "Единство-2018", ранее стороны уже проводили успешные учения на территории Китая в 2017 году

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Очередное, шестое заседание руководителей пограничных служб стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в июне в Кыргызстане.

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Накануне в штаб-квартире Исполкома РАТС ШОС в Ташкенте под председательством Кыргызстана состоялось заседание группы экспертов пограничных служб государств-членов ШОС.

Повестка заседания включала шесть вопросов, в том числе подготовку и согласование специальной пограничной операции (СПО) "Единство-2018", планирование на среднесрочный цикл СПО "Солидарность — 2019-2021".

"Директор Исполкома Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Евгений Сысоев отметил высокий вклад Китая в развитие пограничного сотрудничества и обеспечение региональной безопасности", — говорится в сообщении пресс-службы РАТС.

В частности, директор Исполкома РАТС сообщил об успешном проведении на территории КНР в 2017 году совместных антитеррористических учений и пятого заседания руководителей пограничных служб в Даляне.

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Начальник штаба пограничной службы Министерства общественной безопасности КНР Ши Чжэньпин в свою очередь выделил системную работу РАТС по повышению уровня координации и взаимодействия компетентных органов в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, добавили в РАТС.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в столице Узбекистана.

Теги:
погранслужба, пограничные зоны, РАТС ШОС, ШОС, Китай, Кыргызстан, Узбекистан



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