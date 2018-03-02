В Санкт-Петербурге открылось генконсульство Узбекистана

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В Санкт-Петербурге открылось Генеральное консульство Узбекистана, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"В его консульский округ входит Северо-западный федеральный округ Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Генконсульство расположено по адресу: город Санкт-Петербург, 4-я Красноармейская улица, дом 4А.

Ранее министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов также заявил, что издано распоряжение правительства России об учреждении генеральных консульств Узбекистана во Владивостоке, Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону. Он добавил что этот процесс будет продолжен по мере того, как совместно с правительством РФ будет принято решение о необходимости открытия подобных учреждений где-либо еще на территории страны.