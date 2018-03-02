Узбекистан и США вместе проведут исследования по Центральной Азии

Меморандум о сотрудничестве был подписан директором Института стратегических и межрегиональных исследований Владимиром Норовым в университете Джорджа Вашингтона

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Узбекистан и США будут проводить совместные исследования по Центральной Азии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Это предусматривается Меморандумом о сотрудничестве, подписанным между Институтом стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана и Программой по Центральной Азии Школы международных отношений Эллиота при Университете Джорджа Вашингтона.

Документ был подписан в пятницу, 2 марта, в Америке директором ИСМИ Владимиром Норовым и руководителем программы по ЦА Марлен Ларуэль.

Стороны договорились проводить не только совместные исследования по актуальным направлениям, но и организовывать научно-практические конференции и круглые столы по приоритетным вопросам международного развития и региональной безопасности.

По словам профессора Марлен Ларуэль, в Соединенных Штатах сегодня проявляют огромный интерес к проводимым реформам в Узбекистане. Прежде всего в таких сферах, как совершенствование системы государственного и общественного строительства, реформирование судебно-правовой системы, обеспечение межнационального согласия и религиозной толерантности, а также региональной политики.

Она также подчеркнула, что взаимодействие с экспертами ИСМИ будет способствовать дальнейшему развитию узбекско-американских отношений. Кроме того, это предоставит возможность более глубокого понимания основных инициатив в реформировании и развитии страны, опыта и подходов республики в модернизации экономики и укреплении регионального сотрудничества.

Отметим, что Программа по Центральной Азии занимается развитием научно-исследовательской деятельности по современной Центральной Азии, а также нацелена стать мостом между экспертным и политическим сообществами, предоставляя площадку для дискуссий, объединяющую политические, научные, дипломатические и деловые круги.

Сфера интересов программы включает пять бывших советских республик (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), а также Афганистан, Азербайджан, Синьцзян и Монголию.

Программа стремится обеспечить поле для взаимного сотрудничества коллег из США, Европы, России, Азии и Центральной Азии, продвигая различные формы взаимодействия и осуществления совместных проектов.