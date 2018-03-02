Узбекистан и США вместе проведут исследования по Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Узбекистан и США будут проводить совместные исследования по Центральной Азии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Документ был подписан в пятницу, 2 марта, в Америке директором ИСМИ Владимиром Норовым и руководителем программы по ЦА Марлен Ларуэль.
Стороны договорились проводить не только совместные исследования по актуальным направлениям, но и организовывать научно-практические конференции и круглые столы по приоритетным вопросам международного развития и региональной безопасности.
По словам профессора Марлен Ларуэль, в Соединенных Штатах сегодня проявляют огромный интерес к проводимым реформам в Узбекистане. Прежде всего в таких сферах, как совершенствование системы государственного и общественного строительства, реформирование судебно-правовой системы, обеспечение межнационального согласия и религиозной толерантности, а также региональной политики.
Отметим, что Программа по Центральной Азии занимается развитием научно-исследовательской деятельности по современной Центральной Азии, а также нацелена стать мостом между экспертным и политическим сообществами, предоставляя площадку для дискуссий, объединяющую политические, научные, дипломатические и деловые круги.
Программа стремится обеспечить поле для взаимного сотрудничества коллег из США, Европы, России, Азии и Центральной Азии, продвигая различные формы взаимодействия и осуществления совместных проектов.