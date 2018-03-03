Очереди на границе Узбекистана и Кыргызстана будут ликвидированы

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков поручил правительству увеличить пропускную способность КПП на границе с Узбекистаном из-за резкого увеличения потока граждан.
Об этом Исаков заявил во время встречи с вице-премьером республики Даиром Кенекеевым, передает РИА Новости.
В последние недели на КПП "Достук" (узбекский "Дустлик") образовались огромные очереди из людей, которые со стороны Кыргызстана достигают 1,5 тысячи человек в день.
"Необходимо обратить внимание на соблюдение общественного порядка, обеспечение безопасности граждан во время нахождения на пункте пропуска и при прохождении государственной границы", — заявил премьер, подчеркнув, что необходимо "в усиленном порядке продолжить работу по увеличению пропускной способности КПП "Достук-автодорожный" в связи с отмечающимся увеличением пассажиропотока".
Исаков также поручил вице-премьеру отправиться на юг республики и ознакомиться с ситуацией на месте.
Отношения Кыргызстана и Узбекистана заметно активизировались в прошлом году после почти десятилетия охлаждения. В 2017 году состоялось несколько визитов на высшем уровне, во время которых руководители государств достигли прорывных соглашений по активизации экономического сотрудничества.