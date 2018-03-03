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Очереди на границе, архивное фото

Очереди на границе Узбекистана и Кыргызстана будут ликвидированы

© Sputnik/ Фото очевидца
Политика
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В последние недели на КПП "Достук" (узбекский "Дустлик") образовались огромные очереди из людей, которые со стороны Кыргызстана достигают 1,5 тысячи человек в день

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков поручил правительству увеличить пропускную способность КПП на границе с Узбекистаном из-за резкого увеличения потока граждан.

Об этом Исаков заявил во время встречи с вице-премьером республики Даиром Кенекеевым, передает РИА Новости.

В последние недели на КПП "Достук" (узбекский "Дустлик") образовались огромные очереди из людей, которые со стороны Кыргызстана достигают 1,5 тысячи человек в день.

Люди проходят КПП на границе Узбекистана и Кыргызстана
VYACHESLAV OSELEDKO / AFP
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Во время встречи Кенекеев сообщил главе правительства о мерах, предпринятых властями для разрешения ситуации. В частности, по его данным, пропускная способность КПП "Достук-автодорожный" была увеличена в 1,7 раза и сейчас составляет более 7 тысяч человек в сутки. Устанавливаются четыре дополнительные кабины для паспортного контроля.

"Необходимо обратить внимание на соблюдение общественного порядка, обеспечение безопасности граждан во время нахождения на пункте пропуска и при прохождении государственной границы", — заявил премьер, подчеркнув, что необходимо "в усиленном порядке продолжить работу по увеличению пропускной способности КПП "Достук-автодорожный" в связи с отмечающимся увеличением пассажиропотока".

Исаков также поручил вице-премьеру отправиться на юг республики и ознакомиться с ситуацией на месте.

Отношения Кыргызстана и Узбекистана заметно активизировались в прошлом году после почти десятилетия охлаждения. В 2017 году состоялось несколько визитов на высшем уровне, во время которых руководители государств достигли прорывных соглашений по активизации экономического сотрудничества.

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Теги:
Кыргызстан, Узбекистан, Политика



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