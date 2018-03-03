Мирзиёев в Навои: гидрогель, корабли пустыни и иранская рыба

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Судя по тому, что Шавкат Мирзиёев провел в Навоийской области всего один день, нарушив зародившуюся недавно традицию отправляться в конце недели в одну из областей с двухдневным визитом, ситуация в регионе неплохая. Подтверждает этот факт и отсутствие информации об отставках местных чиновников. Хотя возможно объяснение проще — область маленькая и при желании можно успеть все за один день.

Корреспонденты Sputnik Узбекистан разбирались, какую инновационную разработку представили Мирзиёеву узбекские ученые, зачем иранцы будут выращивать рыбу в Навои и где можно будет покататься на квадроцикле и верблюде.

Голь на выдумку хитра

Пожалуй, главной новостью визита можно назвать презентацию нового и пока еще не вполне понятного изобретения узбекских ученых, которое получило название гидрогель.

Это разработка Ташкентского химико-технологического научно-исследовательского института. Вещество, по словам самих ученых, способствует ускорению роста и развития растений за счет того, что впитывает дождевую воду и удобрения, тем самым помогая экономить до 50% воды, используемой для орошения.

Простой пример — 10 граммов этого вещества может впитать до 3-4 литров дождевой воды. В условиях Навоийской области, состоящей в основном из степных и горных районов, отличающихся затрудненным доступом к водным ресурсам, его применение выглядит практически манной небесной. Гидрогель также планируется использовать в лесном хозяйстве, благоустройстве территорий вдоль автомобильных и железных дорог.

Судя по всему, увиденное впечатлило президента, и он поручил увеличить финансирование данного проекта.

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Кроме того, ученых планируется привлечь и к расширению плантаций фисташки. По словам главы государства, страна из-за отсутствия научного подхода к сельскому хозяйству не получает ожидаемо высоких урожаев по многим культурам.

В ближайшее время в области планируется реализовать проект по созданию интенсивных фисташковых плантаций на 10 тысячах гектаров богарных земель. Его стоимость оценивается более чем в 21 миллиард сумов, в результате будет создано порядка 900 рабочих мест.

Особенностью проекта станет то, что здесь будет использоваться новая агротехнология, которая позволит ускорить плодоносность на 30-40%. Так, например, в обычных условиях фисташка начинает плодоносить после 11-12 лет, одно дерево дает по 200-300 граммов урожая. Здесь же деревья будут плодоносить через 7-8 лет и приносить до 2 килограммов урожая.

Верблюжье молоко и иранская рыба

В Канимехском районе уже к сентябрю этого года планируется завершить создание полноценного агротуристического комплекса. Здесь будут не только выращивать верблюдов и породистых овец, но и организуют все условия для посещения производства туристами. Часть комплекса уже была запущена в прошлом году, и он принял свыше 3 тысяч гостей из 61 страны. Планируется, что ежегодно его будут посещать не менее 10 тысяч путешественников.

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После ввода в эксплуатацию на полную мощность здесь будут выращивать 1 тысячу верблюдов и 500 породистых коз, производить различную продукцию из верблюжьего мяса и молока.

Приезжающие гости смогут не только отведать вкусную и полезную продукцию, но и покататься на кораблях пустыни по барханам. Для более экстремальных туристов предусмотрены заезды на квадроциклах.

Другая интересная инициатива, представленная главе государства, — создание рыбоводческого комплекса на водохранилище Тудакуль площадью 1200 гектаров. Этот проект будут реализовывать иранские инвесторы, планирующие выйти на ежегодную отметку по производству 5 тысяч тонн рыбы и 4 тысяч тонн различной готовой продукции — копченной рыбы, фарша, филе и другой.

Параллельно, в качестве эксперимента, в Карманинском районе создадут сеть малых водоемов, где рыба будет выращиваться по китайской технологии. Так, например, в бассейнах площадью 2 сотки можно будет выращивать до 12 тонн рыбы в год. Шавкат Мирзиёев отметил необходимость скорейшего внедрения этого проекта в области.

Инвестиционный маяк

Навоийская область — одна из немногих в Узбекистане, которая сегодня обладает полноценной инфраструктурой для привлечения внимания крупных зарубежных инвесторов.

Здесь создана свободная экономическая зона "Навои", где компаниям предоставлен широкий спектр налоговых и таможенных льгот, а также международный мультимодальный хаб на базе местного аэропорта. Рядом работает модернизированная Навоийская ТЭС, способная обеспечить бесперебойную поставку электричества любому энергоемкому производству.

Однако успехи в привлечении зарубежных компаний пока не велики. Поэтому неслучайно Мирзиёев инициировал в ходе поездки проведение в регионе специального бизнес-форума для потенциальных иностранных инвесторов.

Кроме того, в планах организовать в ближайшие два года 32 новых проекта в зоне "Навои". В результате будет создано около 1,6 тысячи рабочих мест и экспортировано продукции на 138 миллионов долларов. Для сравнения — в период 2010-2016 годов здесь было реализовано 22 проекта, создано 904 рабочих места и экспортирована продукция на 20 миллионов долларов.

Один из представленных проектов предусматривает производство композитных камней из гранита и мрамора, добытого из месторождения близ села Газгон. Такой материал пользуется высоким спросом за рубежом, а предприятие по его производству станет пятым подобным заводом в мире. В результате реализации проекта будет налажен экспорт материалов на 12 миллионов долларов в год.

Мирзиёев отметил и проект по производству стеклянной продукции. Предприятие общей стоимостью более 97 миллионов евро будет оснащено технологиями из Германии, Франции и Китая.

Для появления новых мощностей президент одобрил предложение о выделении экономической зоне дополнительных земельных площадей и ряда пустующих зданий.

Без социалки никуда

Отметился Мирзиёев и рядом интересных заявлений касательно социальной сферы. Так, например, он заявил, что "в Учкудукском районе будет построено самое современное дошкольное образовательное учреждение", а бюджет выделит 4,5 миллиона долларов на развитие системы здравоохранения и оснащение областной больницы.

Еще одно интригующие заявление президента — создание государственного фонда, средства из которого пойдут на компактное проведение свадеб малообеспеченных семей.

Уже в ближайшее время с подачи Мирзиёева стартует строительство детского городка для воспитанников Дома милосердия "Шодлик" в Тамдынском районе. Также планируется отремонтировать и оснастить санаторий "Кончи" в Учкудукском районе, в 2018-2019 годах капитально отремонтировать 723 многоэтажек в Учкудуке и Зарафшане.