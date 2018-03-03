18:29 03 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян

Президент Узбекистана поздравил Армена Саркисяна с победой на выборах в Армении

© Sputnik/ Aram Nersesyan
Политика
Получить короткую ссылку
43 0 0

Новым, четвертым по счету президентом Армении избран Армен Саркисян. Шавкат Мирзиёев выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Армена Саркисяна с избранием на пост президента Армении. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Он также выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений.

В своем послании Мирзиёев выразил убежденность в том, что узбекско-армянские отношения, основанные на принципах уважения и взаимопонимания, будут и впредь последовательно укрепляться в интересах двух стран и народов.

Национальное собрание Армении избрало в пятницу, 2 марта, Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны, за него проголосовали 90 депутатов, против — 10. Один бюллетень был признан недействительным. Как сообщил спикер парламента Ара Баблоян, Саркисян вступит в должность 9 апреля.

Теги:
Армен Саркисян, Шавкат Мирзиёев, Армения, Узбекистан, Политика



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян
    Четвертый президент

    Почему выборы президента Армении стали свидетельством отсутствия в стране политической конкуренции, а сам будущий глава государства, кажется, недоволен.

  • 100-летие Латвии
    Русские не поймут

    Институт Латвии выпустил клип к столетию страны: снятый на двух языках – латышском и английском – он не предназначен для русскоязычных жителей.

  • Аэропорт Вильнюса, зал ожидания
    Пожестче с ними!

    В сейме предлагают ужесточить требования к мигрантам, которые хотят получить статус беженца или временную защиту в Литве.

  • Мужчина в наручниках после задержания полицией
    Укус "Скорпиона"

    Помощь сотрудников спецбатальона "Scorpion" понадобилась для задержания двух предполагаемых наркоторговцев на севере Молдовы.

  • Военнослужащий Куперьяновского батальона
    Самострел

    Эстонское военное руководство сообщило, что солдат-срочник элитного Куперьяновского пехотного батальона случайно выстрелил в себя после учений.

  • СОБР
    Уличные бойцы

    Генеральная прокуратура Южной Осетии расследует обстоятельства избиения жителя Цхинвала сотрудниками спецназа республиканского МВД.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Открытие КПП на таджикско-узбекской границе, связывающего Самарканд и Пенджикент
Железный занавес рухнул: на узбекско-таджикской границе открыли девять КПП
Севинч Ходиева перед выступлением в шоу Ты супер!
Как узбекистанка Севинч Ходиева готовится к выступлению на "Ты супер!"
Таможня дает добро
Туристам на заметку: что можно беспошлинно вывезти из Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054