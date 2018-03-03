Президент Узбекистана поздравил Армена Саркисяна с победой на выборах в Армении

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Армена Саркисяна с избранием на пост президента Армении. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Он также выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений.

В своем послании Мирзиёев выразил убежденность в том, что узбекско-армянские отношения, основанные на принципах уважения и взаимопонимания, будут и впредь последовательно укрепляться в интересах двух стран и народов.

Национальное собрание Армении избрало в пятницу, 2 марта, Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны, за него проголосовали 90 депутатов, против — 10. Один бюллетень был признан недействительным. Как сообщил спикер парламента Ара Баблоян, Саркисян вступит в должность 9 апреля.