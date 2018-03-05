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Президент Пакистана Мухаммед Айюб Хан, премьер-министр Индии Лал Бахадур Шастри и председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин

В Ташкенте снимут эпизод фильма про великого индийского политика Шастри

© Sputnik/ Валерий Шустов
Политика
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О трагических событиях января 1966 года корреспонденту Sputnik рассказал узбекский политолог Мухаммаджан Кадыров

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik, Дильшода Рахматова. Представители мумбайской кинокомпании Dimaz Agastyaa Productions Private Limited хотят снять в Ташкенте некоторые эпизоды фильма про выдающегося индийского политика Лал Бахадура Шастри.

Фильм расскажет зрителям о жизни и деятельности экс-премьер-министра Индии Лал Бахадура Шастри, о Ташкентской декларации и о скоропостижной кончине политика в столице Узбекистана.

"В августе-сентябре 1965 года между Индией и Пакистаном произошел вооруженный конфликт. Начавшись с попытки Пакистана поднять восстание в индийской части спорного штата Кашмир, конфликт вскоре принял характер пограничной войны между двумя государствами. Война приобретала все более серьезный характер. Все попытки Запада примирить противников кончались неудачей", — рассказал узбекский политолог Мухаммаджан Кадыров.

По его словам, СССР в то время был в более дружественных отношениях с Индией, чем с Пакистаном.

Как раз в разгар вооруженного конфликта между двумя странами СССР выходит с инициативой помирить Индию и Пакистан: в январе 1966 года было принято решение провести конференцию в Ташкенте, на которую согласились приехать лидеры противоборствующих сторон.

По словам эксперта, председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин, который и возглавил вылетевшую в Ташкент делегацию, в ходе переговоров оповещал стороны, что если они не согласны встречаться в одном зале, то Москва готова также стать посредником.

Почему был выбран именно Ташкент? Кадыров полагает, что город бы удобным для переговоров с точки зрения транспортной логистики. Кроме того, в Москве, загруженной дипломатическими корпусами, посольствами, могли быть также и разведчики.

Премьер-министр Индии Лал Бахадур Шастри, находящийся с официальным визитом в СССР, во время осмотра узбекского колхоза Кзыл Узбекистан. 1965 г.
© Sputnik/ Юрий Абрамочкин
Премьер-министр Индии Лал Бахадур Шастри, находящийся с официальным визитом в СССР, во время осмотра узбекского колхоза "Кзыл Узбекистан". 1965 г.

По воспоминаниям Кадырова, холодной зимой 1966 года в Ташкент сначала прилетел президент Пакистана Аюб-хан.

"Я тогда был студентом, участвовал в церемонии встречи и президента Пакистана и премьер-министра Индии. Косыгин прилетел в Ташкент за 2 дня до этого. Он тогда остановился в нынешней резиденции президента Узбекистана. Затем прибыл Аюб-хан. При торжественной встрече президента Пакистана начали играть в карнаи. Я помню, как тогда сильно удивился Аюб-хан. Потому что пакистанцы использовали этот инструмент для оповещения о войне", — рассказал он.

Премьер-министр Индии Шастри прилетел спустя три часа. Он весил всего 46 килограммов, не ел мяса.

Шастри и Аюб-хан встретились в одном зале только на второй день после прибытия. В этом большую роль сыграл Косыгин. Ему удалось сделать невозможное: ровно в полночь было подписано перемирие. По этому случаю состоялся грандиозный банкет, а через час Шастри стало плохо и он умер. Утром 12 января 1966 года было объявлено о завершении мирных переговоров и о смерти премьер-министра Индии Шастри.

Премьер-министр Индии Лал Бахадура Шастри с президентом Пакистана Мухаммедом Айюб Ханом. М. Айюб Хан
© Sputnik/ Валерий Шустов
Премьер-министр Индии Лал Бахадура Шастри с президентом Пакистана Мухаммедом Айюб Ханом. М. Айюб Хан

По рассказам эксперта, многие зарубежные СМИ вышли с сенсационной информацией о том, что в Ташкенте на банкете по случаю завершения мирных переговоров между делегациями Индии и Пакистана отравлен Лал Бахадур Шастри, а также арестована группа подозреваемых из обслуживающего персонала.

"После банкета, который был устроен по случаю перемирия, сразу стало известно, что Шастри стало плохо и он скоропостижно скончался. Какие бы там ни ходили слухи, рядом с ним находились врачи, и именно заключение, которые они дали, поставило точку в череде слухов. По заключению врачей, смерть настала от чрезмерной усталости", — добавил эксперт.

По его воспоминаниям, на проводы делегаций Индии и Пакистана также были отправили студентов, прошла траурная церемония. Гроб с телом Шастри помимо Косыгина и членов индийской делегации нес пакистанский президент Аюб-хан. Президент Пакистана вместе с председателем Совета министров СССР отправились с телом политика в Индию, и там участвовали в церемонии погребения.

  • Траурный кортеж с телом премьер-министра Индии Лала Бахадура Шастри в Ташкенте
    Траурный кортеж с телом премьер-министра Индии Лала Бахадура Шастри в Ташкенте
    © Sputnik/ Валерий Шустов
  • Похороны премьер-министра Индии Лал Бахадур Шастри в Ташкенте
    Похороны премьер-министра Индии Лал Бахадур Шастри в Ташкенте
    © Sputnik/ А. Варфоломеев
  • Мемориальная доскам на доме-резиденции премьер-министра Республики Индии Лала Бахадура Шастри в Ташкенте
    Мемориальная доскам на доме-резиденции премьер-министра Республики Индии Лала Бахадура Шастри в Ташкенте
    © Sputnik/ А. Варфоломеев
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© Sputnik/ Валерий Шустов
Траурный кортеж с телом премьер-министра Индии Лала Бахадура Шастри в Ташкенте

Несмотря на трагический случай, новости о Ташкентской декларации, то есть о перемирии между Индией и Пакистаном, а также посредническая роль в этом историческом событии советской дипломатии, вызвали огромный резонанс.

Шастри стал первым гражданином Индии, посмертно награжденным высшим орденом "Бхарат Ратна". В память о нем в Дели открыли мемориал "Виджай Гат", а спустя 10 лет, в 1976 году, в Ташкенте, где он закончил свой путь, установили памятник в виде бюста на постаменте из розового гранита. Сегодня это место посещают практически все гости из Индии.

Памятник премьер-министру Индии Лалу Бахадуру Шастри в Ташкенте
© Sputnik/ Вячеслав Рунов
Памятник премьер-министру Индии Лалу Бахадуру Шастри в Ташкенте
Теги:
СССР, Индия, Пакистан, Ташкент, Международная политика, Кино, Смерть публичных людей



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