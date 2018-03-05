Экс-посол Кыргызстана в Узбекистане стал главой отдела внешней политики

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков назначил экс-посла республики в Узбекистане Данияра Сыдыкова заведующим отделом внешней политики своего аппарата.
После отставки Субакожоевой о своем решении об уходе с поста дважды заявил глава президентской администрации Фарид Ниязов, но Жээнбеков его отставку не принял. Ниязов и Субакожоева были членами команды прежнего президента Алмазбека Атамбаева и продолжили работу с его преемником после президентских выборов в октябре прошлого года. По мнению политических экспертов, данные события могут свидетельствовать о начале смены элит в высших эшелонах власти в республике.
Сорокадвухлетний Сыдыков окончил Дипломатическую академию МИД Кыргызстана и Академию государственного управления при президенте страны. Работал в МИД, занимал должности в посольствах Кыргызстана в Индии и РФ. Работал заместителем председателя Госслужбы интеллектуальной собственности страны, заведующим отделом внешней политики аппарата правительства. В 2016 году возглавлял диппредставительство Кыргызстана в Узбекистане.