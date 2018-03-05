Экс-посол Кыргызстана в Узбекистане стал главой отдела внешней политики

После ухода предыдущего главы отдела внешней политики аппарата президента Кыргызстана руководитель администрации президента, занимающий пост со времен Атамбаева, дважды пытался уйти в отставку, но Жээнбеков ее не принял

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков назначил экс-посла республики в Узбекистане Данияра Сыдыкова заведующим отделом внешней политики своего аппарата.

Жээнбеков подписал указ об освобождении от должности Айзады Субакожоевой, занимавшей пост завотдела внешней политики, в последних числах февраля. Должность главы внешнего отдела является одной из ключевых в администрации главы Кыргызстана, соответствующий указ глава государства подписал в понедельник.

После отставки Субакожоевой о своем решении об уходе с поста дважды заявил глава президентской администрации Фарид Ниязов, но Жээнбеков его отставку не принял. Ниязов и Субакожоева были членами команды прежнего президента Алмазбека Атамбаева и продолжили работу с его преемником после президентских выборов в октябре прошлого года. По мнению политических экспертов, данные события могут свидетельствовать о начале смены элит в высших эшелонах власти в республике.

"Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Сыдыкова Данияра Батыровича заведующим отделом внешней политики аппарата президента Кыргызской Республики", — сообщила пресс-служба главы государства.

Сорокадвухлетний Сыдыков окончил Дипломатическую академию МИД Кыргызстана и Академию государственного управления при президенте страны. Работал в МИД, занимал должности в посольствах Кыргызстана в Индии и РФ. Работал заместителем председателя Госслужбы интеллектуальной собственности страны, заведующим отделом внешней политики аппарата правительства. В 2016 году возглавлял диппредставительство Кыргызстана в Узбекистане.