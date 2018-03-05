Жээнбеков поручил ускорить делимитацию границ с Узбекистаном и Таджикистаном

Жээнбеков встретился с председателем государственной пограничной службы Уларбеком Шаршеевым и специальным представителем правительства по вопросам делимитации границ Курбанбаем Искандаровым

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил ускорить работы по делимитации спорных участков границ с Узбекистаном и Таджикистаном, сообщила пресс-служба главы республики.

Жээнбеков встретился с председателем государственной пограничной службы Уларбеком Шаршеевым и специальным представителем правительства по вопросам делимитации границ Курбанбаем Искандаровым.

"Обсуждена обстановка на государственной границе страны, а также проводимая работа по улучшению контрольно-пропускных пунктов на участках государственной границы. Президент Сооронбай Жээнбеков поручил принять все меры по ускорению работ по делимитации кыргызско-таджикской границы и оставшихся участков кыргызско-узбекской границы", — говорится в сообщении.

По словам Искандарова, идет интенсивная работа по определению оставшихся участков кыргызско-узбекской госграницы. Также на второй квартал марта 2018 года намечена встреча межправительственной комиссии по комплексному рассмотрению двусторонних вопросов между Кыргызстаном и Таджикистаном, в том числе касающихся спорных участков на границе.

У Кыргызстана на границе с Узбекистаном остается около 20 неурегулированных участков, в том числе территории приграничного Андижанского водохранилища и двух узбекских анклавов. С Таджикистаном республика не может договориться почти по 70 участкам.