ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik. Президент Беларусии Александр Лукашенко намерен посетить Узбекистан, сообщает пресс-служба главы государства.

Лукашенко сегодня назначил послом Беларуси в Узбекистане Леонида Маринича, который до этого занимал должность первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики.

Президент констатировал, что белорусско-узбекские отношения в последнее время начали активно развиваться, особенно с приходом к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева.

"Это очень грамотный, талантливый человек, умный, видящий для своей страны перспективу Я вижу, насколько он хочет добра своей стране. То, что он видит в нас хороших партнеров, это благо для нас. Мы буквально за короткий промежуток времени немало сделали. Поэтому мой визит в Узбекистан, конкретное время будет оговариваться, станет подведением некоторых итогов, и уже мы будем говорить о новом рывке вперед в наших отношениях", — заявил Лукашенко.

По мнению главы государства, в Узбекистане будут востребованы белорусские технологии и продукция.

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"Мы должны помогать им во всем, это не чужие нам люди", —добавил Лукашенко.

Он обратил внимание, что главная задача посла — заниматься развитием торгово-экономического взаимодействия, а не просто представительствовать и ходить на приемы. Направляя Леонида Маринича главой дипмиссии в Узбекистан, государство рассчитывает на его большой опыт и ответственный подход к работе.

По итогам 2017 года товарооборот между Беларусью и Узбекистаном увеличился в два раза, в январе 2018 года — в 2,7 раза. При этом белорусский экспорт вырос почти на четверть. В Узбекистане функционирует ряд совместных предприятий, стороны намерены реализовать еще четыре крупных проекта.