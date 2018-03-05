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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Узбекистан в мае

Пресс-служба президента Украины
Политика
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Во время визита стороны намерены обсудить широкий круг вопросов в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также реализацию договоренностей, подписанных во время визита Шавката Мирзиёева в Турцию

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Узбекистан в мае этого года, сообщает корреспондент Sputnik.

Во время визита стороны намерены обсудить широкий круг вопросов в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также реализацию договоренностей, подписанных во время визита Шавката Мирзиёева в Турцию.

"Визит запланирован на май этого года. У сторон есть огромные перспективы для дальнейшего развития двусторонних отношений", — отметил Sputnik в ходе заседания Международного пресс-клуба председатель межпарламентской группы дружбы "Турция-Узбекистан", член комитета по иностранным делам Великого национального собрания Турции Хайдар Али Йилдиз.

По его словам, стороны в последние годы серьезно активизировали сотрудничество, и это стало особенно заметно после визита главы Узбекистана в Турцию.

Напомним, что в ходе визита, который состоялся в конце октября прошлого года, были достигнутые конкретные договоренности по реализации крупных совместных проектов в торговой, инвестиционной, банковско-финансовой, транспортной, туристической и других сферах общей стоимостью свыше 3,5 миллиарда долларов.

Президенты Узбекистана и Турции Шавкат Мирзиёев и Реджеп Эрдоган
Pool Photo via AP
Подготовку визита Эрдогана в Ташкент рассмотрит межправкомиссия
Кроме того, президенты обеих страны заявили, что намерены довести в ближайшее время двусторонний товарооборота до 3-4 миллиардов долларов в год.

Конкретные детали и повестку дня визита Эрдогана в Узбекистан планируется обсудить на предстоящем заседании Межправительственной совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Турция является одним из важных торговых партнеров Узбекистана. В 2016 году объем товарооборота составил 1,2 миллиарда долларов. На сегодняшний день показатели взаимной торговли выросли на 29%. В республике действует около 500 турецких фирм и компаний. Только за последнее время в Узбекистане организовано более 20 предприятий с участием инвестиций Турции, аккредитованы представительства 53 компаний.

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Теги:
Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Международная политика, Глава государства



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