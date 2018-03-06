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Футболисты одной из ташкентских спортивных школ на тренировке

В Узбекистане появится Министерство физической культуры и спорта

© Sputnik/ Фред Гринберг
Политика
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В настоящее время в стране отсутствует эффективная целостная система управления физической культурой и спортом, особенно на местах

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В Узбекистане будет создано Министерство физической культуры и спорта, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на указ главы государства.

Базой для создания нового министерства станет Государственный комитет по физической культуре и спорту и его территориальные подразделения.

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Это решение принято в связи с тем, что в стране отсутствует эффективная целостная система управления физической культурой и спортом, особенно на местах, что не позволяет обеспечить должную координацию деятельности госорганов и иных организаций в данной области, популяризацию и пропаганду здорового образа жизни.

Кроме того, в стране до сих пор нет концепции развития физической культуры и спорта на среднесрочную и долгосрочную перспективу с определением конкретных задач и целевых показателей как в области массового спорта, так и спорта высших достижений.

Среди других недостатков — отсутствие эффективной и прозрачной системы отбора талантливых молодых спортсменов, а также механизма контроля за обоснованностью и объективностью расходования финансовых средств, направляемых на развитие сферы, нерациональная система поддержки, ориентированная на развитие отдельных видов спорта.

В составе нового министерства появится ряд интересных структур. Так, например, будет создано Управление мониторинга в сфере физической культуры и спорта. Оно займется анализом рационального использования государственных финансовых средств, выделяемых на развитие физической культуры и спорта, выявлением фактов коррупции и иных злоупотреблений.

Президент также поручил передать новому министерству Центр научно-методического обеспечения, переподготовки и повышения квалификации специалистов по физической культуре и спорту.

Кроме того, будет образован Фонд развития физической культуры и спорта на базе Фонда развития детского спорта, Узбекский государственный университет физической культуры и спорта — на базе Узбекского государственного института физической культуры.

Мирзиёев также утвердил программу комплексных мер по дальнейшему развитию и популяризации олимпийских видов спорта на 2018-2021 годы и поручил новому министерству до 1 мая 2018 года разработать с привлечением международных специалистов проект Концепции развития физической культуры и спорта на долгосрочную перспективу.

Теги:
Узбекистан, Спорт



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