В Душанбе Мирзиёева встретят тысячи таджикистанцев

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе будут встречать тысячи таджикистанцев с флагами и транспарантами, сообщает Таджикское телеграфное агентство ТаджикТА со ссылкой на источник в правительстве.
Мирзиёев прибудет в Душанбе с государственным визитом 9-10 марта.
"Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по прибытии с государственным визитом в Душанбе по дороге от столичного аэропорта до временной резиденции тысячи жителей будут приветствовать с государственными флагами двух стран и транспарантами", — говорится в сообщении.
Во время визита глава Узбекистана встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, спикером нижней палаты парламента Шукурджоном Хухуровым и премьер-министром страны Кохиром Расулзодой.
Официальная церемония встречи Мирзиёева пройдет ближе к полудню во Дворце Наций, затем главы двух государств побеседуют один на один.
Ближе к вечеру Шавкат Мирзиёев возложит венок к монументу основателя первой государственности таджиков Исмоила Сомони. Президенты также примут участие в завершающем этапе экономического форума Таджикистан-Узбекистан во дворце "Истиклол" и в церемонии открытия выставки узбекских товаров в Душанбе в "Манеже".
Мирзиёева и Рахмона также будут ждать на гала-концерте мастеров искусств двух государств "Вечер дружбы" в "Кохи Борбад".
В первой половине дня 10 марта глава Узбекистана в своей временной резиденции в Душанбе встретится со спикером нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджоном Зухуровым и премьер-министром республики Козиром Расулзодой, а затем во второй половине дня вылетит в Ташкент.