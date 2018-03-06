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Шавкат Мирзиёев прибыл в Бухарскую область для ознакомления с исполнением прежних поручений и определения перспективных задач

В Душанбе Мирзиёева встретят тысячи таджикистанцев

Пресс-служба президента РУз
Политика
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибудет в Душанбе с государственным визитом 9-10 марта

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе будут встречать тысячи таджикистанцев с флагами и транспарантами, сообщает Таджикское телеграфное агентство ТаджикТА со ссылкой на источник в правительстве.

Мирзиёев прибудет в Душанбе с государственным визитом 9-10 марта.

"Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по прибытии с государственным визитом в Душанбе по дороге от столичного аэропорта до временной резиденции тысячи жителей будут приветствовать с государственными флагами двух стран и транспарантами", — говорится в сообщении.

Во время визита глава Узбекистана встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, спикером нижней палаты парламента Шукурджоном Хухуровым и премьер-министром страны Кохиром Расулзодой.

Официальная церемония встречи Мирзиёева пройдет ближе к полудню во Дворце Наций, затем главы двух государств побеседуют один на один.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании в Бухарской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Затем пройдет встреча официальных делегаций двух государств в широком формате и церемония подписания более 20 межгосударственных и межправительственных соглашений между Узбекистаном и Таджикистаном.

Ближе к вечеру Шавкат Мирзиёев возложит венок к монументу основателя первой государственности таджиков Исмоила Сомони. Президенты также примут участие в завершающем этапе экономического форума Таджикистан-Узбекистан во дворце "Истиклол" и в церемонии открытия выставки узбекских товаров в Душанбе в "Манеже".

Мирзиёева и Рахмона также будут ждать на гала-концерте мастеров искусств двух государств "Вечер дружбы" в "Кохи Борбад".

В первой половине дня 10 марта глава Узбекистана в своей временной резиденции в Душанбе встретится со спикером нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджоном Зухуровым и премьер-министром республики Козиром Расулзодой, а затем во второй половине дня вылетит в Ташкент.

Теги:
Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев, Таджикистан, Узбекистан, Глава государства



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