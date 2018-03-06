Лавров планирует посетить Ташкент для участия в конференции по Афганистану

Международная конференция по Афганистану в столице Узбекистана запланирована на 26-27 марта

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров планирует посетить Ташкент для участия в международной конференции по Афганистану. Об этом заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ, глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

ADEM ALTAN / AFP Мирзиёев пригласил Эрдогана на конференцию по Афганистану в Ташкенте

Международная конференция по Афганистану в столице Узбекистана запланирована на 26-27 марта.

Ранее пресс-служба МИД Узбекистана сообщила, что для участия в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане приглашены руководители внешнеполитических ведомств Китая и США, глава внешнеполитической службы ЕС, а также генеральный секретарь ООН.