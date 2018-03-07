Шавкат Мирзиёев соболезнует России в связи с крушением самолета в Сирии

Президент Узбекистана направил российскому главе послание со словами соболезнования в связи с гибелью людей при крушении военно-транспортного самолета Ан-26

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил письмо с соболезнованиями главе России Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения военно-транспортного самолета Ан-26 на аэродроме Хмеймим.

Глава государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

© Foto: Общественное Телевидение России Пилот Башмаков о крушении Ан-26 в Сирии: он не долетел до полосы 10 секунд

Напомним, российский военно-транспортный самолет Ан-26 во вторник, 6 марта, потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим.

На борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было.