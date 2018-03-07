Шавкат Мирзиёев соболезнует России в связи с крушением самолета в Сирии

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил письмо с соболезнованиями главе России Владимиру Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения военно-транспортного самолета Ан-26 на аэродроме Хмеймим.
Глава государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших.
На борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было.