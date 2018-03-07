15:38 07 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Портфель с документами

Руководитель "Узбекэкспертизы" уволен за плохую работу

Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (161)
150 0 0

В рамках заседания наблюдательного совета компании работа "Узэкспертизы" подверглась критике. Перед ведомством стоит задача по модернизации оборудования, а также по совершенствованию методов работы как с иностранными, так и с отечественными предпринимателями.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Улугбек Абдуганиев назначен временно исполняющим обязанности генерального директора компании "Узбекэкспертиза", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

На этом посту он сменил Рахима Давранова, который был понижен в должности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Теперь он занимает пост директора по вопросам производства и развитию немонопольных услуг АО "Узбекэкспертиза", входящего в структуру Минвнешторга.

Ранее Улугбек Адбуганиев занимал различные должности в Департаменте инспекции кредитных организаций Центрального банка. Окончил Ташкентский государственный экономический университет. Кроме того, является выпускником Института передовых научных технологий в Республике Корея KAIST.

Подпись.
© Flickr/
Уволен глава Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи
Кадровый вопрос был вынесен на общее собрание наблюдательного совета компании. В рамках мероприятия также был проведен критический анализ деятельности компании, обозначены приоритетные направления ее развития.

По словам министра внешней торговли Жамшида Ходжаева, до сих пор в компании осуществление экспертизы определения кодов товарной номенклатуры ВЭД и предоставление экспертных заключений проводится на основе нормативно-правовых актов, принятых еще до независимости Узбекистана.

"Несмотря на то что испытательный комплекс компании прошел аккредитацию агентства "Узстандарт", заключения лабораторных исследований не соответствуют международным стандартам по целому ряду отраслей, таких, как легкая и пищевая промышленность, сельское хозяйство", — отметил Ходжаев.

Также министр отметил, что "Узбекэкспертиза" не может оставаться в стороне от осуществляемых в республике преобразований и компания должна в кратчайшие сроки произвести всестороннюю собственную реформу, нацеленную на повышение эффективности оказываемых услуг как иностранным, так и местным предпринимателям, внедрение ИКТ, расширение спектра предоставляемых услуг.

Подпись документов
Sputnik / Михаил Палинчак
Финансовые, налоговые и таможенные госорганы снова ждут увольнений
По мнению главы Минвнешторга, существующее положение дел в компании не соответствует проводимой политике либерализации, направленной на создание благоприятных условий для увеличения объемов внешней торговли и ведения активной и успешной предпринимательской деятельности.

Перед акционерным обществом были поставлены задачи по осуществлению поэтапной модернизации и обновления оборудования в лабораториях, внедрения современных методов лабораторных испытаний. Также "Узбекэкспертизе" предстоит пересмотреть порядок работы с обращениями физических и юридических лиц, политику подготовки кадров и оплаты труда.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (161)
Теги:
Узбекэкспертиза, Министерство внешней торговли Узбекистана, Жамшид Ходжаев, Узбекистан, Отставки и назначения



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сауль Канело Альварес (слева) и Геннадий Головкин
    Все в силе

    Промоутер Том Леффлер считает преждевременными разговоры об отмене боя между Головкиным и Альваресом из-за положительной допинг пробы последнего.

  • Сотрудник дорожно-патрульной службы оформляет протокол во время рейда. Архивное фото
    Закон суров!

    В Кыргызстане "гаишник" составил протокол на своего коллегу, который припарковал служебное авто в неположенном месте.

  • Мужчина у окна, архивное фото
    Миграционная цель

    Социологи из Санкт-Петербургского университета рассказали, на что мигранты из Таджикистана и Узбекистана чаще всего зарабатывают в России.

  • Газовый вентиль, фото из архива
    Газовый гарант

    Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.

  • Бобруйская юность у Рыбки была боевой: Настя с Ольгой в клубе
    Не золотая Рыбка

    Подруга бобруйской соблазнительницы олигархов Насти Рыбки рассказала, как она познакомилась с Алексом Лесли, добралась до Дерипаски и для чего ей вся эта шумиха.

  • Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по оказанию содействия в подготовке к выборам Президента Российской Федерации в марте 2018
    Полное содействие!

    Глава Абхазии Рауль Хаджимба поручил чиновникам республики тщательно подготовиться к выборам президента России.

  • Генерал-полковник Анатолий Сидоров
    Не отнимайте столицы!

    Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".

  • Урна для голосования на выборах в местные самоуправления
    Язык агитации

    Латвийские депутаты предлагают законодательно закрепить положение о том, что агитация должна вестись исключительно на государственном языке.

  • Запуск ракеты ПВО
    Напуганные "Искандером"

    Глава литовского МИД заявил о необходимости в ближайшее время спланировать как национальные расходы, так и инвестиции НАТО в систему ПВО.

  • Снаряд времен Великой Отечественной войны
    Эхо войны

    В самом центре Кишинева – всего в квартале от здания мэрии города – нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.

  • Министр обороны Эстонии Юри Луйк
    В поисках защиты

    Министр обороны Эстонии Юри Луйк встретится с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, с которым, помимо прочего, обсудит вклад американцев в оборону республики.

  • МПРИ Южная Осетия
    К работе готовы

    Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.

  • Сауль Канело Альварес (слева) и Геннадий Головкин
    Все в силе

    Промоутер Том Леффлер считает преждевременными разговоры об отмене боя между Головкиным и Альваресом из-за положительной допинг пробы последнего.

  • Сотрудник дорожно-патрульной службы оформляет протокол во время рейда. Архивное фото
    Закон суров!

    В Кыргызстане "гаишник" составил протокол на своего коллегу, который припарковал служебное авто в неположенном месте.

  • Мужчина у окна, архивное фото
    Миграционная цель

    Социологи из Санкт-Петербургского университета рассказали, на что мигранты из Таджикистана и Узбекистана чаще всего зарабатывают в России.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Седьмой всероссийский турнир Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
Только пух летит: гусиные бои в Тульской области
Боевой пуск ракеты ОТРК «Искандер-М» состоялся на полигоне Капустин Яр
"Искандер" в действии: как прошли испытания баллистической ракеты в Астрахани
Миграционная политика Узбекистана
Мигранты на экспорт: кого и как Узбекистан отправит на заработки

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054