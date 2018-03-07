Руководитель "Узбекэкспертизы" уволен за плохую работу

В рамках заседания наблюдательного совета компании работа "Узэкспертизы" подверглась критике. Перед ведомством стоит задача по модернизации оборудования, а также по совершенствованию методов работы как с иностранными, так и с отечественными предпринимателями.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Улугбек Абдуганиев назначен временно исполняющим обязанности генерального директора компании "Узбекэкспертиза", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

На этом посту он сменил Рахима Давранова, который был понижен в должности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Теперь он занимает пост директора по вопросам производства и развитию немонопольных услуг АО "Узбекэкспертиза", входящего в структуру Минвнешторга.

Ранее Улугбек Адбуганиев занимал различные должности в Департаменте инспекции кредитных организаций Центрального банка. Окончил Ташкентский государственный экономический университет. Кроме того, является выпускником Института передовых научных технологий в Республике Корея KAIST.

Кадровый вопрос был вынесен на общее собрание наблюдательного совета компании. В рамках мероприятия также был проведен критический анализ деятельности компании, обозначены приоритетные направления ее развития.

По словам министра внешней торговли Жамшида Ходжаева, до сих пор в компании осуществление экспертизы определения кодов товарной номенклатуры ВЭД и предоставление экспертных заключений проводится на основе нормативно-правовых актов, принятых еще до независимости Узбекистана.

"Несмотря на то что испытательный комплекс компании прошел аккредитацию агентства "Узстандарт", заключения лабораторных исследований не соответствуют международным стандартам по целому ряду отраслей, таких, как легкая и пищевая промышленность, сельское хозяйство", — отметил Ходжаев.

Также министр отметил, что "Узбекэкспертиза" не может оставаться в стороне от осуществляемых в республике преобразований и компания должна в кратчайшие сроки произвести всестороннюю собственную реформу, нацеленную на повышение эффективности оказываемых услуг как иностранным, так и местным предпринимателям, внедрение ИКТ, расширение спектра предоставляемых услуг.

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По мнению главы Минвнешторга, существующее положение дел в компании не соответствует проводимой политике либерализации, направленной на создание благоприятных условий для увеличения объемов внешней торговли и ведения активной и успешной предпринимательской деятельности.

Перед акционерным обществом были поставлены задачи по осуществлению поэтапной модернизации и обновления оборудования в лабораториях, внедрения современных методов лабораторных испытаний. Также "Узбекэкспертизе" предстоит пересмотреть порядок работы с обращениями физических и юридических лиц, политику подготовки кадров и оплаты труда.