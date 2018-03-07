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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев: когда счастлива женщина – счастливо все общество

Прес-служба президента РУз
Политика
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Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О награждении в связи с празднованием Международного женского дня - 8 Марта", согласно которому выдающимся узбекистанкам присвоены почетные звания, ордена и медали

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил жительниц республики с Международным женским днем, сообщает пресс-служба.

"Забота о женщине, являющейся опорой семьи и общества, наполняющей нашу жизнь радостью и красотой, оказание ей должного уважения всегда были неотъемлемой частью менталитета нашего народа. Благодаря вам, дорогие женщины, наша жизнь приобретает еще более глубокий смысл, озаряется светом любви и доброты, в наших домах царят мир и благополучие. Хочу пожелать вам: будьте всегда здоровы и счастливы ради ваших семей, детей, всей нашей страны! Ибо когда счастлива женщина — счастливо все общество", —  сказал глава республики.

Лола Каримова
REUTERS / Muhammadsharif Mamatkulov
Лола Каримова-Тилляева получила орден
В соответствии с постановлением главы нашего государства от 2 марта 2018 года 28 активных девушек стали лауреатами Государственной премии имени Зульфии, которая в этом году присуждалась в соответствии с новым положением. Награду вручили обладательницам во время торжественного мероприятия в "Узэкспоцентре".

Мирзиёев также подписал указ "О награждении в связи с празднованием Международного женского дня — 8 Марта", согласно которому за плодотворный труд в производственных отраслях, в предпринимательстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, искусстве и других сферах жизни страны выдающимся узбекистанкам присвоены почетные звания, они награждены орденами и медалями.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Глава государства



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