Мирзиёев: когда счастлива женщина – счастливо все общество

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил жительниц республики с Международным женским днем, сообщает пресс-служба.

"Забота о женщине, являющейся опорой семьи и общества, наполняющей нашу жизнь радостью и красотой, оказание ей должного уважения всегда были неотъемлемой частью менталитета нашего народа. Благодаря вам, дорогие женщины, наша жизнь приобретает еще более глубокий смысл, озаряется светом любви и доброты, в наших домах царят мир и благополучие. Хочу пожелать вам: будьте всегда здоровы и счастливы ради ваших семей, детей, всей нашей страны! Ибо когда счастлива женщина — счастливо все общество", — сказал глава республики.

REUTERS / Muhammadsharif Mamatkulov Лола Каримова-Тилляева получила орден

В соответствии с постановлением главы нашего государства от 2 марта 2018 года 28 активных девушек стали лауреатами Государственной премии имени Зульфии, которая в этом году присуждалась в соответствии с новым положением. Награду вручили обладательницам во время торжественного мероприятия в "Узэкспоцентре".

Мирзиёев также подписал указ "О награждении в связи с празднованием Международного женского дня — 8 Марта", согласно которому за плодотворный труд в производственных отраслях, в предпринимательстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, искусстве и других сферах жизни страны выдающимся узбекистанкам присвоены почетные звания, они награждены орденами и медалями.