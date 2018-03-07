Мирзиёев: когда счастлива женщина – счастливо все общество

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил жительниц республики с Международным женским днем, сообщает пресс-служба.
"Забота о женщине, являющейся опорой семьи и общества, наполняющей нашу жизнь радостью и красотой, оказание ей должного уважения всегда были неотъемлемой частью менталитета нашего народа. Благодаря вам, дорогие женщины, наша жизнь приобретает еще более глубокий смысл, озаряется светом любви и доброты, в наших домах царят мир и благополучие. Хочу пожелать вам: будьте всегда здоровы и счастливы ради ваших семей, детей, всей нашей страны! Ибо когда счастлива женщина — счастливо все общество", — сказал глава республики.
Мирзиёев также подписал указ "О награждении в связи с празднованием Международного женского дня — 8 Марта", согласно которому за плодотворный труд в производственных отраслях, в предпринимательстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, искусстве и других сферах жизни страны выдающимся узбекистанкам присвоены почетные звания, они награждены орденами и медалями.