Таджикистан увеличил штат на открывшихся пограничных пунктах с Узбекистаном

Данное решение было принято для того, чтобы создать максимальные условия для граждан и быстро пропускать через границу желающих, во избежание больших очередей

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Сразу после открытия новых контрольно-пропускных пунктов на таджикско-узбекской границе погранведомство Таджикистана увеличило штатную численность своих сотрудников на всех КПП с Узбекистаном на три-четыре.

"Данное решение было принято для того, чтобы создать максимальные условия для граждан и быстро пропускать через границу желающих, во избежание больших очередей", — сообщил пресс-секретарь пограничных войск Госкомитета национальной безопасности республики Мухаммад Улугходжаев.

По его словам, в ближайшем будущем планируется увеличить на всех КПП границы с Узбекистаном кабины пограничного контроля и тем самым увеличить пропускную способность на границе, пишет Sputnik Таджикистан.

Напомним, 1 марта на таджикско-узбекской границе возобновили работу один железнодорожный и восемь автомобильных пунктов пропуска, а также один пограничный пост. Постановление об этом было принято правительством Узбекистана 21 февраля.

В тот день официально начали функционировать КПП "Джартепа", соединяющий таджикский Пенджикент с узбекским Самаркандом; КПП "Кушкент" и "Учтурган", соединяющие таджикский Ганчи и Зафарабад с узбекским Джизаком.