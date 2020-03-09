В Душанбе прошли переговоры президентов Узбекистана и Таджикистана, по итогам которых главы государств и представители делегаций подписали 27 совместных документов о сотрудничестве в различных областях.
В рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан стороны подписали 27 документов, касающихся налаживания сотрудничества во всех сферах.
В рамках первого государственного визита узбекского лидера в Таджикистан состоялись переговоры на высшем уровне, бизнес-форум, а также торжественная церемония открытия железнодорожного пункта пропуска Амузанг.
На этой должности Ёркин Турсунов сменил Дилшода Султанова.
Эксперт РИСИ Аждар Куртов не исключает возможности появления каких-то новых интеграционных союзов в регионе, но они должны будут действовать с учетом уже существующих экономических и политических объединений.
Также были подписаны 27 документов, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества в разных сферах
В работе заседания участвовали председатели и члены национальных частей Совета предпринимателей Таджикистана и Узбекистана, министерств и ведомств двух стран, 120 представителей малого и среднего бизнеса
В Душанбе прошли переговоры в расширенном составе с участием членов официальных делегаций, руководителей министерств и крупных компаний, хокимов приграничных областей двух стран
О чем говорили президенты Узбекистана и Таджикистана на встрече тет-а-тет в Душанбе
Классификацией информационной продукции займутся межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних на основе обращений производителей и распространителей
Глава Узбекистана прибыл в Таджикистан с первым государственным визитом