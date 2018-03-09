Мирзиёева в Душанбе встретили Рахмон и тысячи студентов и школьников

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с первым государственным визитом в Таджикистан, сообщает пресс-служба.

В международном аэропорту Душанбе Мирзиёева встретили президент Таджикистана Эмомали Рахмон, члены правительства страны и рота почетного караула.

Сразу после прибытия кортеж с президентами двух стран проследовал по протокольной трассе во дворец "Касри Миллат", где состоятся встречи глав государств в формате "один на один" и переговоры в расширенном составе. По ходу движения кортежа Рахмона и Мирзиёева приветствовали более 12 тысяч студентов и школьников с флагами Узбекистана и цветами.

© Пресс-служба президента Таджикистана Тысячи таджикистанцев встретили президента Узбекистана

Это первый визит Мирзиёева в Таджикистан. Его предшественник Ислам Каримов посещал Душанбе с официальным визитом в последний раз в июне 2000 года. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон был в Ташкенте в рамках двусторонних контактов в январе 1998 года.

В ходе нынешнего визита главы государств обсудят вопросы развития двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного, финансового, транспортно-коммуникационного, туристического, культурно-гуманитарного и межрегионального сотрудничества, упрощения взаимных поездок граждан, а также рассмотрят региональные и международные проблемы, представляющие обоюдный интерес.

Пресс-служба президента РУз В Душанбе Мирзиёева встретят тысячи таджикистанцев

По итогам переговоров 9-10 марта планируется принятие совместного заявления президентов, подписание договора об отдельных участках узбекско-таджикской государственной границы, соглашения о взаимных поездках граждан и другие — всего более 25 документов.

Также запланированы бизнес-форум и национальная промышленная выставка Узбекистана, планируется заключение контрактов и соглашений о сотрудничестве в различных отраслях экономики. Вечером в субботу состоится большой концерт с участием мастеров искусств двух стран.