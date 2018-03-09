Закон о маркировке информпродукции для детей вступил в силу

Классификацией информационной продукции займутся межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних на основе обращений производителей и распространителей

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Закон "О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью", предусматривающий обязательную маркировку информационной продукции, способной нанести вред детям, вступил в силу в Узбекистане, сообщает РИА Новости.

Парламент Узбекистана принял этот закон в конце августа 2017 года, президент страны Шавкат Мирзиёев подписал его 8 сентября 2017 года. Документ вступил в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования — 9 марта 2018 года.

© Sputnik/ Александр Поляков Сенат Узбекистана одобрил закон о маркировке информпродукции для детей

Законом вводится несколько степеней ограничения: "0+", "7+", "12+", "16+" и "18+". В соответствии с законом, возрастная классификация информационной продукции осуществляется межведомственными комиссиями по делам несовершеннолетних на основе обращений производителей и (или) распространителей информационной продукции.

В частности, в список ограниченной информации входит изображение или описание жестокости, физического или психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия; информация, вызывающая у детей страх, ужас или панику, описания сексуальных отношений, а также содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной лексике.

В перечне запрещенной информации — побуждение несовершеннолетних в том числе к употреблению наркотиков, табака и алкоголя, занятию азартными играми, проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством. В указанном списке также информация, подстрекающая детей к действиям, представляющим угрозу их жизни или здоровью, оправдывающая насилие, жестокость и противоправное поведение.

По данным официальной статистики, в Узбекистане с населением более 32,5 миллиона человек проживает около 11,5 миллиона детей в возрасте до 18 лет.