Мирзиёев: в сотрудничестве с Таджикистаном делаем ставку на экономику

О чем говорили президенты Узбекистана и Таджикистана на встрече тет-а-тет в Душанбе

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Вопросы экономического сотрудничества и упрощения поездок граждан обсудили президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон на встрече тет-а-тет в рамках официального визита узбекского лидера в Душанбе.

Мирзиёев сегодня прибыл в Таджикистан, где его встречали тысячи студентов и школьников в национальной одежде и с флагами. Торжественную встречу устроили главе Узбекистана и в резиденции "Касри Миллат", где в честь высокого гостя был выстроен почетный караул, прозвучали государственные гимны двух стран, сообщает пресс-служба.

Узбекский лидер отметил, что эта встреча стала долгожданной для двух народов.

"Поэтому на нас лежит огромная ответственность: нам необходимо не только наверстать упущенное, но и вывести наши отношения на принципиально новый уровень", — добавил он.

На переговорах тет-а-тет обсуждались вопросы развития двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного, финансового, транспортно-коммуникационного, водно-энергетического, туристического, культурно-гуманитарного и межрегионального сотрудничества, упрощения взаимных поездок граждан.

"Экономика — наш приоритет. Мы будем создавать все условия для расширения торгово-экономического сотрудничества", — отметил Мирзиёев.

Правительствам двух стран поручено проработать вопросы дальнейшего наращивания объемов взаимной торговли и диверсификации ее структуры. Главы государств обсудили, как можно задействовать неиспользуемые резервы, и договорились создать различные совместные рабочие группы.

Пресс-служба президента Узбекистана Мирзиёева в Душанбе встретили Рахмон и тысячи студентов и школьников

Также они рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных структур, обеспечения региональной безопасности и стабильности, эффективного противодействия современным вызовам и угрозам.

Па данным пресс-службы президента Узбекистана, по итогам 2017 года товарооборот с Таджикистаном составил 240 миллионов долларов. Это самый высокий показатель за последние 20 лет. При этом взаимные товарные поставки, без учета услуг, выросли за последние два года более чем в 10 раз.