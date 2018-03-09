13:55 09 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Встреча Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона в Душанбе

Мирзиёев: в сотрудничестве с Таджикистаном делаем ставку на экономику

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Душанбе (12)
11020

О чем говорили президенты Узбекистана и Таджикистана на встрече тет-а-тет в Душанбе

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Вопросы экономического сотрудничества и упрощения поездок граждан обсудили президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон на встрече тет-а-тет в рамках официального визита узбекского лидера в Душанбе.

Мирзиёев сегодня прибыл в Таджикистан, где его встречали тысячи студентов и школьников в национальной одежде и с флагами. Торжественную встречу устроили главе Узбекистана и в резиденции "Касри Миллат", где в честь высокого гостя был выстроен почетный караул, прозвучали государственные гимны двух стран, сообщает пресс-служба.

Узбекский лидер отметил, что эта встреча стала долгожданной для двух народов.

"Поэтому на нас лежит огромная ответственность: нам необходимо не только наверстать упущенное, но и вывести наши отношения на принципиально новый уровень", — добавил он.

На переговорах тет-а-тет обсуждались вопросы развития двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного, финансового, транспортно-коммуникационного, водно-энергетического, туристического, культурно-гуманитарного и межрегионального сотрудничества, упрощения взаимных поездок граждан.

"Экономика — наш приоритет. Мы будем создавать все условия для расширения торгово-экономического сотрудничества", — отметил Мирзиёев.

Правительствам двух стран поручено проработать вопросы дальнейшего наращивания объемов взаимной торговли и диверсификации ее структуры. Главы государств обсудили, как можно задействовать неиспользуемые резервы, и договорились создать различные совместные рабочие группы.

Визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан
Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёева в Душанбе встретили Рахмон и тысячи студентов и школьников
Также они рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных структур, обеспечения региональной безопасности и стабильности, эффективного противодействия современным вызовам и угрозам.

Па данным пресс-службы президента Узбекистана, по итогам 2017 года товарооборот с Таджикистаном составил 240 миллионов долларов. Это самый высокий показатель за последние 20 лет. При этом взаимные товарные поставки, без учета услуг, выросли за последние два года более чем в 10 раз.

Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Душанбе (12)
Теги:
Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев, Таджикистан, Узбекистан, Международная политика, Глава государства



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сауль Канело Альварес (слева) и Геннадий Головкин
    Все в силе

    Промоутер Том Леффлер считает преждевременными разговоры об отмене боя между Головкиным и Альваресом из-за положительной допинг пробы последнего.

  • Сотрудник дорожно-патрульной службы оформляет протокол во время рейда. Архивное фото
    Закон суров!

    В Кыргызстане "гаишник" составил протокол на своего коллегу, который припарковал служебное авто в неположенном месте.

  • Мужчина у окна, архивное фото
    Миграционная цель

    Социологи из Санкт-Петербургского университета рассказали, на что мигранты из Таджикистана и Узбекистана чаще всего зарабатывают в России.

  • Газовый вентиль, фото из архива
    Газовый гарант

    Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.

  • Бобруйская юность у Рыбки была боевой: Настя с Ольгой в клубе
    Не золотая Рыбка

    Подруга бобруйской соблазнительницы олигархов Насти Рыбки рассказала, как она познакомилась с Алексом Лесли, добралась до Дерипаски и для чего ей вся эта шумиха.

  • Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по оказанию содействия в подготовке к выборам Президента Российской Федерации в марте 2018
    Полное содействие!

    Глава Абхазии Рауль Хаджимба поручил чиновникам республики тщательно подготовиться к выборам президента России.

  • Генерал-полковник Анатолий Сидоров
    Не отнимайте столицы!

    Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".

  • Урна для голосования на выборах в местные самоуправления
    Язык агитации

    Латвийские депутаты предлагают законодательно закрепить положение о том, что агитация должна вестись исключительно на государственном языке.

  • Запуск ракеты ПВО
    Напуганные "Искандером"

    Глава литовского МИД заявил о необходимости в ближайшее время спланировать как национальные расходы, так и инвестиции НАТО в систему ПВО.

  • Снаряд времен Великой Отечественной войны
    Эхо войны

    В самом центре Кишинева – всего в квартале от здания мэрии города – нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.

  • Министр обороны Эстонии Юри Луйк
    В поисках защиты

    Министр обороны Эстонии Юри Луйк встретится с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, с которым, помимо прочего, обсудит вклад американцев в оборону республики.

  • МПРИ Южная Осетия
    К работе готовы

    Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.

  • Сауль Канело Альварес (слева) и Геннадий Головкин
    Все в силе

    Промоутер Том Леффлер считает преждевременными разговоры об отмене боя между Головкиным и Альваресом из-за положительной допинг пробы последнего.

  • Сотрудник дорожно-патрульной службы оформляет протокол во время рейда. Архивное фото
    Закон суров!

    В Кыргызстане "гаишник" составил протокол на своего коллегу, который припарковал служебное авто в неположенном месте.

  • Мужчина у окна, архивное фото
    Миграционная цель

    Социологи из Санкт-Петербургского университета рассказали, на что мигранты из Таджикистана и Узбекистана чаще всего зарабатывают в России.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Женщины-солдаты израильской армии
Коня на скаку остановит: красавицы-военные в разных странах мира
СПУТНИК_Футбольное шоу в дельфинарии
Морские львы на воротах: как обитатели дельфинария в Сочи сыграли в футбол
Миграционная политика Узбекистана
Мигранты на экспорт: кого и как Узбекистан отправит на заработки

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054