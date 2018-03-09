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Президент Узбекистана во время визита в Душанбе

Мирзиёев пригласил Рахмона в Узбекистан

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Душанбе (13)
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В Душанбе прошли переговоры в расширенном составе с участием членов официальных делегаций, руководителей министерств и крупных компаний, хокимов приграничных областей двух стран

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев пригласил главу Таджикистана Эмомали Рахмона посетить Узбекистан с ответным государственным визитом в удобное для него время, сообщает пресс-служба лидера республики.

Мирзиёев сегодня прибыл в Душанбе с первым государственным визитом. Президенты провели встречу тет-а-тет, а затем переговоры в расширенном составе с участием членов официальных делегаций, руководителей министерств и крупных компаний, хокимов приграничных областей двух стран.

Встреча Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона в Душанбе
Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев: в сотрудничестве с Таджикистаном делаем ставку на экономику
Присутствующие на переговорах уделили особое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества, отметив, что по итогам прошлого года взаимный товарооборот составил 240 миллионов долларов. Мирзиёев обратил внимание на огромный незадействованный потенциал, позволяющий нарастить товарооборот до 500 миллионов долларов уже в ближайшие несколько лет.

Стороны договорились изучить возможности по увеличению взаимных поставок востребованной на обеих рынках продукции, расширению торгово-логистической сети в двух странах.

Визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан
Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёева в Душанбе встретили Рахмон и тысячи студентов и школьников
Узбекистан заинтересован в кооперации между регионами и ведущими предприятиями двух стран, поэтому в ходе переговоров были предложены проекты по сборке сельскохозяйственной техники, производству современных строительных материалов, готовой текстильной и электротехнической продукции, продуктов питания.

Президент Узбекистана выразил готовность создавать необходимые условия для увеличения объемов железнодорожных грузоперевозок между странами.

Обсуждались также вопросы рационального и справедливого использования водных ресурсов региона, а также сотрудничества в туристической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Душанбе (13)
Теги:
Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев, Душанбе, Таджикистан, Узбекистан, Международная политика, Глава государства



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