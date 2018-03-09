Мирзиёев пригласил Рахмона в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев пригласил главу Таджикистана Эмомали Рахмона посетить Узбекистан с ответным государственным визитом в удобное для него время, сообщает пресс-служба лидера республики.
Мирзиёев сегодня прибыл в Душанбе с первым государственным визитом. Президенты провели встречу тет-а-тет, а затем переговоры в расширенном составе с участием членов официальных делегаций, руководителей министерств и крупных компаний, хокимов приграничных областей двух стран.
Стороны договорились изучить возможности по увеличению взаимных поставок востребованной на обеих рынках продукции, расширению торгово-логистической сети в двух странах.
Президент Узбекистана выразил готовность создавать необходимые условия для увеличения объемов железнодорожных грузоперевозок между странами.
Обсуждались также вопросы рационального и справедливого использования водных ресурсов региона, а также сотрудничества в туристической, культурно-гуманитарной и других сферах.