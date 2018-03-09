Рахмон и Мирзиёев подписали договор по границе и соглашение о поездках граждан

Также были подписаны 27 документов, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества в разных сферах

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон подписали Договор о государственной границе и Соглашение о взаимных поездках граждан, сообщает пресс-служба главы республики.

Церемония подписания документов по достигнутым договоренностям состоялась во время визита в Мирзиёева в Душанбе.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подписали Совместное заявление об укреплении дружбы и добрососедства, Договор об отдельных участках узбекско-таджикской государственной границы", — говорится в сообщении.

Также были подписаны 27 документов, направленных на дальнейшее укрепление взаимодействия в сфере торговли, экономики, инвестиций, финансов, транспорта и транзита, сельского хозяйства, водно-энергетической отрасли, налогов, таможенного дела, туризма, образования и науки, здравоохранения, культуры, межрегионального сотрудничества, в области безопасности и противодействия преступности.

Пресс-служба президента Узбекистана Мирзиёев пригласил Рахмона в Узбекистан

Отмечается, что этот солидный пакет документов создает новую правовую базу для дальнейшего всестороннего развития взаимовыгодных отношений между двумя странами.

"Мы обсудили актуальные вопросы укрепления узбекско-таджикских отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической и других приоритетных сферах. Как результат сегодня подписаны знаковые документы: Договор о государственной границе и Соглашение о взаимных поездках граждан. Достигнутые сегодня исторические договоренности имеют огромное значение не только для наших народов, но и для всего региона", — отметил Шавкат Мирзиёев.

Ранее стороны рассматривали возможность доведения узбекско-таджикского товарооборота до 500 миллионов долларов, но после переговоров данный показатель было решено вывести на уровень в миллиард долларов.

Мирзиёев отметил, что между Узбекистаном и Таджикистаном не осталось нерешенных вопросов. Это мнение поддержал и Эмомали Рахмон.