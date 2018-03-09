Назначен новый руководитель пенсионного фонда

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Исполнительным директором Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов Узбекистана постановлением правительства назначен Ёркин Турсунов, сообщает Министерство юстиции.

На этой должности он сменил Дилшода Султанова, который возглавлял фонд в 2015-2017 годах до назначения руководителем Главного управления государственного бюджета Минфина.

Турсунов в 2016-2018 годах занимал пост заместителя министра финансов, также он бывший заместитель министра МВД и экс-начальник службы финансового и социального обеспечения с 2012 по 2016 год.