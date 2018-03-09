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Первый поезд на узбекско-таджикской железной дороге

Поехали: Мирзиёев и Рахмон запустили железную дорогу между странами

© Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари"
Политика
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Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Душанбе (18)
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В рамках первого государственного визита узбекского лидера в Таджикистан состоялись переговоры на высшем уровне, бизнес-форум, а также торжественная церемония открытия железнодорожного пункта пропуска Амузанг.

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Президенты Узбекистана и Таджикистана 9 марта запустили железнодорожное движение между двумя странами, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир уйллари".

С нажатием символической кнопки президентами Шавкатом Мирзиёевым и Эмомали Рахмоном состоялась торжественная церемония открытия новой железной дороги, по которой прошли первые поезда. В режиме телемоста главы государств наблюдали за отправлением первого поезда по линии Амузанг — Хашади, сообщает пресс-служба "Узбекских железных дорог".

На станции Амузанг созданы все необходимые условия для сотрудников пограничной и таможенной службы, этот пункт будет служить своего рода воротами, связывающими южные и восточные регионы Республики Таджикистан.

Железнодорожники Узбекистана и Таджикистана на станции Амузанг
© Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари"
Железнодорожники Узбекистана и Таджикистана на станции Амузанг
Помимо пассажирского железнодорожного сообщения открытая линия обеспечит транзит грузов и дополнительные возможности выхода в Туркменистан и Афганистан, что в перспективе повысит товарооборот между соседними государствами.

Открытие восстановленного участка железной дороги между Узбекистаном и Таджикистаном состоялось в рамках первого государственного визита главы Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан. В ходе переговоров узбекский лидер обсудил со своим коллегой Эмомали Рахмоном сотрудничество в экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также вопросы безопасности и водопользования. Стороны подписали около трех десятков документов.

Торжественная церемония запуска ж/д дороги между Узбекистаном и Таджикистааном
© Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари"
Торжественная церемония запуска ж/д дороги между Узбекистаном и Таджикистааном

Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Душанбе (18)
Теги:
Узбекистон темир йуллари, Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев, Таджикистан, Узбекистан, Железнодорожный транспорт



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