Поехали: Мирзиёев и Рахмон запустили железную дорогу между странами

В рамках первого государственного визита узбекского лидера в Таджикистан состоялись переговоры на высшем уровне, бизнес-форум, а также торжественная церемония открытия железнодорожного пункта пропуска Амузанг.

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Президенты Узбекистана и Таджикистана 9 марта запустили железнодорожное движение между двумя странами, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир уйллари".

С нажатием символической кнопки президентами Шавкатом Мирзиёевым и Эмомали Рахмоном состоялась торжественная церемония открытия новой железной дороги, по которой прошли первые поезда. В режиме телемоста главы государств наблюдали за отправлением первого поезда по линии Амузанг — Хашади, сообщает пресс-служба "Узбекских железных дорог".

На станции Амузанг созданы все необходимые условия для сотрудников пограничной и таможенной службы, этот пункт будет служить своего рода воротами, связывающими южные и восточные регионы Республики Таджикистан.

© Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари" Железнодорожники Узбекистана и Таджикистана на станции Амузанг

Помимо пассажирского железнодорожного сообщения открытая линия обеспечит транзит грузов и дополнительные возможности выхода в Туркменистан и Афганистан, что в перспективе повысит товарооборот между соседними государствами.

Открытие восстановленного участка железной дороги между Узбекистаном и Таджикистаном состоялось в рамках первого государственного визита главы Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан. В ходе переговоров узбекский лидер обсудил со своим коллегой Эмомали Рахмоном сотрудничество в экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также вопросы безопасности и водопользования. Стороны подписали около трех десятков документов.