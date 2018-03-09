Поехали: Мирзиёев и Рахмон запустили железную дорогу между странами

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Президенты Узбекистана и Таджикистана 9 марта запустили железнодорожное движение между двумя странами, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир уйллари".
С нажатием символической кнопки президентами Шавкатом Мирзиёевым и Эмомали Рахмоном состоялась торжественная церемония открытия новой железной дороги, по которой прошли первые поезда. В режиме телемоста главы государств наблюдали за отправлением первого поезда по линии Амузанг — Хашади, сообщает пресс-служба "Узбекских железных дорог".
На станции Амузанг созданы все необходимые условия для сотрудников пограничной и таможенной службы, этот пункт будет служить своего рода воротами, связывающими южные и восточные регионы Республики Таджикистан.
Открытие восстановленного участка железной дороги между Узбекистаном и Таджикистаном состоялось в рамках первого государственного визита главы Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан. В ходе переговоров узбекский лидер обсудил со своим коллегой Эмомали Рахмоном сотрудничество в экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также вопросы безопасности и водопользования. Стороны подписали около трех десятков документов.