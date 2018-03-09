Перезагрузка: какие документы подписали Мирзиёев и Рахмон в Душанбе

В рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан стороны подписали 27 документов, касающихся налаживания сотрудничества во всех сферах.

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписали Совместное заявление сторон об укреплении дружбы и добрососедства, а также Договор об отдельных участках государственной границы Таджикистана и Узбекистана, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

В рамках переговоров в узком и расширенном составе представители делегаций двух стран подписали 27 документов, касающихся различных сфер сотрудничества между странами.

Перечень подписанных документов:

Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении; Пресс-служба президента Узбекистана Мирзиёев: в сотрудничестве с Таджикистаном делаем ставку на экономику

Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о воздушном сообщении;

Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в обеспечении деятельности плотины "Фарход";

Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о взаимных поездках граждан;

Программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел Таджикистана и Узбекистана;

Соглашение между Исполнительным органом государственной власти города Душанбе и Мэрией города Ташкент о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве;

Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о воздержании двойного налогообложения и предотвращении от уклонения сдачи налога от прибыли и капитала; © Пресс-служба президента РУз Рахмон и Мирзиёев подписали договор по границе и соглашение о поездках граждан

Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о финансовом сотрудничестве;

Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере транзита военного, специального грузов и военного контингента через территории государств сторон;

Соглашение между Министерством обороны Республики Таджикистан и Министерством обороны Республики Узбекистан о военном сотрудничестве;

Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере гражданской обороны, предотвращения и устранения чрезвычайных ситуаций;

© Пресс-служба президента Таджикистана Церемония подписания соглашения между делегациями Узбекистана и Таджикистана

Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о межрегиональном сотрудничестве;

Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о стимулировании и обоюдной защите инвестирования;

Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере безопасности и борьбы с преступностью;

Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере высшего образования и науки;

Соглашение между Комитетом по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан и Государственным комитетом по архитектуре и строительству Республики Узбекистан;

Соглашение между Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере здравоохранения и защиты населения;

Протокол об изъятии товаров из режима свободной торговли к Соглашению между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о свободной торговле от 10 января 1996 года; © Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари" Поехали: Мирзиёев и Рахмон запустили железную дорогу между странами

Соглашение между Таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан и Государственной таможенной службой Республики Узбекистан об организации упрощенного порядка осуществления таможенных действий во время перевозки продукции и транспортных средств между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан;

Протокол между Таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан и Государственной таможенной службой Республики Узбекистан о взаимном обмене сведений о перевозе продукции в обоюдной торговле между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан; © Пресс-служба президента Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон на переговорах в Душанбе

Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере туризма;

Соглашение между Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан и Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан о сотрудничестве в области сельского хозяйства;

Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о деятельности пограничных представителей; © Flickr/ UNC - CFC - USFK Узбекистан профинансирует экспорт своих товаров в Таджикистан

Программа сотрудничества между Министерством внутренних дел Республики Таджикистан и Министерством внутренних дел Республики Узбекистан;

Меморандум между Центром стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан;

После церемонии подписания соглашений главы государств провели расширенную пресс-конференцию для прессы. В ходе нее Эмомали Рахмон поблагодарил свего узбекского коллегу за те шаги, которые он предпринимает по нормализации отношений между лидерами стран региона. Оба президента назвали подписанные документы историческими и судьбоносными, выразив уверенность, что это поможет вывести двусторонние отношения на новый качественный уровень.

Визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан продлится до 10 марта.