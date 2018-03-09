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Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон на встрече в Душанбе

Перезагрузка: какие документы подписали Мирзиёев и Рахмон в Душанбе

© Пресс-служба президента Таджикистана
Политика
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Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Душанбе (18)
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В рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан стороны подписали 27 документов, касающихся налаживания сотрудничества во всех сферах.

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписали Совместное заявление сторон об укреплении дружбы и добрососедства, а также Договор об отдельных участках государственной границы Таджикистана и Узбекистана, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

В рамках переговоров в узком и расширенном составе представители делегаций двух стран подписали 27 документов, касающихся различных сфер сотрудничества между странами.

Перечень подписанных документов:

  • Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении;
    Встреча Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона в Душанбе
    Пресс-служба президента Узбекистана
    Мирзиёев: в сотрудничестве с Таджикистаном делаем ставку на экономику
  • Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о воздушном сообщении;
  • Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в обеспечении деятельности плотины "Фарход";
  • Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о взаимных поездках граждан;
  • Программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел Таджикистана и Узбекистана;
  • Соглашение между Исполнительным органом государственной власти города Душанбе и Мэрией города Ташкент о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве;
  • Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о воздержании двойного налогообложения и предотвращении от уклонения сдачи налога от прибыли и капитала;
    Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон
    © Пресс-служба президента РУз
    Рахмон и Мирзиёев подписали договор по границе и соглашение о поездках граждан
  • Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о финансовом сотрудничестве;
  • Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере транзита военного, специального грузов и военного контингента через территории государств сторон;
  • Соглашение между Министерством обороны Республики Таджикистан и Министерством обороны Республики Узбекистан о военном сотрудничестве;
  • Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере гражданской обороны, предотвращения и устранения чрезвычайных ситуаций;

Церемония подписания соглашения между делегациями Узбекистана и Таджикистана
© Пресс-служба президента Таджикистана
Церемония подписания соглашения между делегациями Узбекистана и Таджикистана
  • Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о межрегиональном сотрудничестве;
  • Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о стимулировании и обоюдной защите инвестирования;
  • Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере безопасности и борьбы с преступностью;
  • Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере высшего образования и науки;
  • Соглашение между Комитетом по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан и Государственным комитетом по архитектуре и строительству Республики Узбекистан;
  • Соглашение между Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере здравоохранения и защиты населения;
  • Протокол об изъятии товаров из режима свободной торговли к Соглашению между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о свободной торговле от 10 января 1996 года;
    Первый поезд на узбекско-таджикской железной дороге
    © Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари"
    Поехали: Мирзиёев и Рахмон запустили железную дорогу между странами
  • Соглашение между Таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан и Государственной таможенной службой Республики Узбекистан об организации упрощенного порядка осуществления таможенных действий во время перевозки продукции и транспортных средств между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан;
  • Протокол между Таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан и Государственной таможенной службой Республики Узбекистан о взаимном обмене сведений о перевозе продукции в обоюдной торговле между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан;
    Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон на переговорах в Душанбе
    © Пресс-служба президента Таджикистана
    Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон на переговорах в Душанбе
  • Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере туризма;
  • Соглашение между Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан и Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан о сотрудничестве в области сельского хозяйства;
  • Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о деятельности пограничных представителей;
    Подписание документа, архивное фото
    © Flickr/ UNC - CFC - USFK
    Узбекистан профинансирует экспорт своих товаров в Таджикистан
  • Программа сотрудничества между Министерством внутренних дел Республики Таджикистан и Министерством внутренних дел Республики Узбекистан;
  • Меморандум между Центром стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан;

После церемонии подписания соглашений главы государств провели расширенную пресс-конференцию для прессы. В ходе нее Эмомали Рахмон поблагодарил свего узбекского коллегу за те шаги, которые он предпринимает по нормализации отношений между лидерами стран региона. Оба президента назвали подписанные документы историческими и судьбоносными, выразив уверенность, что это поможет вывести двусторонние отношения на новый качественный уровень.

Визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан продлится до 10 марта.

Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Душанбе (18)
Теги:
Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Таджикистан, Международная политика



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