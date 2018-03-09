Перезагрузка: какие документы подписали Мирзиёев и Рахмон в Душанбе

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписали Совместное заявление сторон об укреплении дружбы и добрососедства, а также Договор об отдельных участках государственной границы Таджикистана и Узбекистана, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.
В рамках переговоров в узком и расширенном составе представители делегаций двух стран подписали 27 документов, касающихся различных сфер сотрудничества между странами.
Перечень подписанных документов:
- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении;Пресс-служба президента Узбекистана
- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о воздушном сообщении;
- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в обеспечении деятельности плотины "Фарход";
- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о взаимных поездках граждан;
- Программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел Таджикистана и Узбекистана;
- Соглашение между Исполнительным органом государственной власти города Душанбе и Мэрией города Ташкент о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве;
- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о воздержании двойного налогообложения и предотвращении от уклонения сдачи налога от прибыли и капитала;
- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о финансовом сотрудничестве;
- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере транзита военного, специального грузов и военного контингента через территории государств сторон;
- Соглашение между Министерством обороны Республики Таджикистан и Министерством обороны Республики Узбекистан о военном сотрудничестве;
- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере гражданской обороны, предотвращения и устранения чрезвычайных ситуаций;
- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о межрегиональном сотрудничестве;
- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о стимулировании и обоюдной защите инвестирования;
- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере безопасности и борьбы с преступностью;
- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере высшего образования и науки;
- Соглашение между Комитетом по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан и Государственным комитетом по архитектуре и строительству Республики Узбекистан;
- Соглашение между Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере здравоохранения и защиты населения;
- Протокол об изъятии товаров из режима свободной торговли к Соглашению между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о свободной торговле от 10 января 1996 года;
- Соглашение между Таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан и Государственной таможенной службой Республики Узбекистан об организации упрощенного порядка осуществления таможенных действий во время перевозки продукции и транспортных средств между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан;
- Протокол между Таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан и Государственной таможенной службой Республики Узбекистан о взаимном обмене сведений о перевозе продукции в обоюдной торговле между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан;Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон на переговорах в Душанбе
- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере туризма;
- Соглашение между Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан и Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан о сотрудничестве в области сельского хозяйства;
- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о деятельности пограничных представителей;© Flickr/ UNC - CFC - USFK
- Программа сотрудничества между Министерством внутренних дел Республики Таджикистан и Министерством внутренних дел Республики Узбекистан;
- Меморандум между Центром стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан;
После церемонии подписания соглашений главы государств провели расширенную пресс-конференцию для прессы. В ходе нее Эмомали Рахмон поблагодарил свего узбекского коллегу за те шаги, которые он предпринимает по нормализации отношений между лидерами стран региона. Оба президента назвали подписанные документы историческими и судьбоносными, выразив уверенность, что это поможет вывести двусторонние отношения на новый качественный уровень.
Визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан продлится до 10 марта.