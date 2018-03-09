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Шавкат Мирзиёев подарил Рахмону книгу таджикского поэта Джами

Шавкат Мирзиёев преподнес Рахмону "Сокровищницу любви"

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Душанбе (18)
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В Душанбе прошли переговоры президентов Узбекистана и Таджикистана, по итогом которых главы государств. а также представители делегаций подписали 27 совместных документов о сотрудничестве в различных областях.

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, находящийся с государственным визитом в Душанбе, подарил своему таджикскому коллеге книгу поэта Абдураахмана Джами, переведенную на узбекский язык, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Глава нашего государства подарил Президенту Таджикистана книгу с избранными произведениями Абдурахмана Джами.

Выдающийся поэт Абдурахман Джами жил в ту же эпоху, что и Алишер Навои. Так, в Самарканде установлен памятники обоим великим авторам средневековья.

Памятник Алишеру Навои
© Подробно.UZ
В Самарканде к 5 марта установят памятник Алишеру Навои и Абдурахману Джами
В Узбекистане произведения Джами недавно были переведены на узбекский язык и изданы в виде сборника "Мухаббат махзани" ("Сокровищница любви") с предисловием от Шавката Мирзиёева.

В знак дружбы и нового этапа сотрудничества между двумя братскими народами узбекский лидер вручил эту книгу своему таджикскому визави Эмомали Рахмону.

Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан продлится до 10 марта.

Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Душанбе (18)
Теги:
Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев, Таджикистан, Узбекистан, Культура и искусство



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