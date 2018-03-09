Шавкат Мирзиёев преподнес Рахмону "Сокровищницу любви"

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, находящийся с государственным визитом в Душанбе, подарил своему таджикскому коллеге книгу поэта Абдураахмана Джами, переведенную на узбекский язык, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Глава нашего государства подарил Президенту Таджикистана книгу с избранными произведениями Абдурахмана Джами.
Выдающийся поэт Абдурахман Джами жил в ту же эпоху, что и Алишер Навои. Так, в Самарканде установлен памятники обоим великим авторам средневековья.
В знак дружбы и нового этапа сотрудничества между двумя братскими народами узбекский лидер вручил эту книгу своему таджикскому визави Эмомали Рахмону.
Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан продлится до 10 марта.