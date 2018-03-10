Делегация Узбекистана в Токио расскажет о преференциях для инвесторов

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. 12 марта 2018 года делегация Республики Узбекистан примет участие в узбекско-японском бизнес-форуме в Токио.

Как сообщает пресс-служба МИД республики, в состав делегации войдут представители Министерства иностранных дел, Госкоминвестиций, компании "Узтрейд" и хокимията Сурхандарьинской области.

"В форуме примут участие представители министерств иностранных дел, экономики, торговли и промышленности, финансов, специализированных на внешнеэкономических связях государственных организаций, руководители ведущих в своих областях компаний и фирм, финансовых структур Японии", — указывается в сообщении.

Как ожидается, на мероприятии официальные и деловые круги Японии будут ознакомлены с ходом социально-экономических преобразований в Узбекистане, создаваемых в стране преференциях и благоприятных условиях для иностранных инвесторов, перспективами реализации совместных взаимовыгодных экономических и других конкретных проектов.