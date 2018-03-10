Узбекистан и Таджикистан разминируют границу до конца 2019 года

Узбекистан начал минирование границы в конце 90-х годов прошлого века в связи с опасениями, что на территорию республики из Таджикистана могли проникнуть незаконные бандформирования

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан договорились о том, что к концу 2019 года завершат работы по разминированию участков совместной границы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Это предусмотрено совместным заявлением Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона об укреплении дружбы и добрососедства, подписанным по итогам визита президента Узбекистана в Таджикистан.

"Президенты приветствовали создание совместной узбекско-таджикской рабочей группы по вопросу обезвреживания участков инженерных заграждений в приграничных территориях двух стран и отметили необходимость завершения данной работы в 2018-2019 годах", — говорится в сообщении.

Напомним, что Узбекистан начал минирование границы в конце 90-х годов прошлого века. Это было связано с опасениями, что на территорию республики из Таджикистана могли проникнуть незаконные бандформирования. Кроме того, заграждения служили дополнительной защитой от наркотрафика.

Минирование производилось только в труднодоступных горных районах, которые было сложно контролировать погранотрядам. Тем не менее за прошедшее время случайными жертвами подрывов на минах стали десятки людей.