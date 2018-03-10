Новым послом Узбекистана в Казахстане стал высокопоставленный дипломат

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Новым чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в Казахстане назначен Саидикрам Ниязходжаев, работавший ранее заместителем министра иностранных дел Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба МИД республики, в субботу, 10 марта, он уже отбыл в Астану.

Ниязходжаев по образованию инженер-строитель. До прихода в Министерство иностранных дел занимал ответственные посты в аппарате президента Узбекистана, правительственных структурах, в том числе был заместителем государственного советника, заместителем министра экономики.