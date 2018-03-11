Узбекистан может принять участие в строительстве Рогунской ГЭС в Таджикистане

По словам президентов двух республик, одним из ключевых факторов благополучия в Центральной Азии является комплексное использование водно-энергетических ресурсов с учетом интересов всех государств региона

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Узбекистан может принять участие в строительстве Рогунской ГЭС с учетом соблюдения всех международных норм. Об этом сообщается на портале кабинета министров Узбекистана.

На портале опубликован текст совместного заявления президентов Узбекистана и Таджикистана — Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона, подписанного по итогам переговоров в Душанбе в пятницу.

В заявлении указывается на важное значение для Центральной Азии существующих и строящихся гидроэнергетических сооружений для решения водно-энергетических проблем.

"В этом контексте узбекская сторона выразила готовность всесторонне рассмотреть возможность участия в строительстве гидротехнических сооружений в Республике Таджикистан, в том числе Рогунской ГЭС, с учетом соблюдения общепризнанных международных норм и стандартов по строительству таких объектов", — говорится в тексте документа.

Президенты также подчеркнули, что одним из ключевых факторов благополучия в Центральной Азии является комплексное использование водно-энергетических ресурсов с учетом интересов всех государств региона.

В конце октября 2016 года Таджикистан приступил к строительству плотины для Рогунской ГЭС, которая по плану будет крупнейшей гидроэлектростанцией в Центральной Азии. Строительство плотины в течение многих лет откладывалось в связи с противоречиями с властями Узбекистана по этому вопросу. В Узбекистане говорили о вероятном прорыве плотины в случае землетрясения.

Мирзиёев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону, в частности, с Таджикистаном. В конце 2016 года стороны возобновили диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам, в Душанбе после долгого перерыва состоялось заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, возобновилось авиасообщение между столицами двух стран.

Напомним, первый официальный визит главы Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан проходил 9-10 марта.