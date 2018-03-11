Узбекистан и Таджикистан будут вместе бороться с преступностью

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Главы МВД Узбекистана и Таджикистана — Пулат Бобожонов и Рамазон Рахимзода — обсудили в Душанбе совместную борьбу с преступностью, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Таджикистана.
Стороны отметили необходимость расширения сотрудничества в борьбе с преступностью, а также вызовами и угрозами современного мира.
Министр внутренних дел Республики Таджикистан, генерал-полковник милиции Рахимзода Рамазон Хамро представил ряд предложений о развитии взаимовыгодного сотрудничества узбекскому коллеге.
В свою очередь, министр внутренних дел Узбекистана, генерал-майор Пулат Раззакович Бобожонов выразил благодарность за приём и отметил, что дружеские и братские отношения лидеров обоих государств позволят продолжать сотрудничество на самом высоком уровне.
По его словам, предложения, представленные его таджикским коллегой, необходимо поддержать и вести совместную борьбу против терроризма, сепаратизма и экстремизма, транснациональной организованной преступности, незаконного оборота наркотиков и других преступлений.
Бободжонов предложил в кратчайшие сроки обменяться делегациями академий ведомств двух стран и организовать проведение спортивных мероприятий.
Отметим, что встреча проходила в рамках первого официального визита в Душанбе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.