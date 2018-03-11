Узбекистан и Таджикистан будут вместе бороться с преступностью

Главы МВД двух стран намерены активизировать обмен оперативной информацией, расширить партнерские отношения органов внутренних дел, организовывать подготовку высококвалифицированных кадров на базе академий МВД дел двух стран

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Главы МВД Узбекистана и Таджикистана — Пулат Бобожонов и Рамазон Рахимзода — обсудили в Душанбе совместную борьбу с преступностью, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Таджикистана.

Стороны отметили необходимость расширения сотрудничества в борьбе с преступностью, а также вызовами и угрозами современного мира.

Министр внутренних дел Республики Таджикистан, генерал-полковник милиции Рахимзода Рамазон Хамро представил ряд предложений о развитии взаимовыгодного сотрудничества узбекскому коллеге.

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В частности, было предложено активизировать обмен оперативной информацией, расширить партнерские отношения органов внутренних дел, организовывать подготовку высококвалифицированных кадров на базе академий МВД дел двух стран, проводить научные семинары, конференции, спортивные, культурные мероприятия и прочее.

В свою очередь, министр внутренних дел Узбекистана, генерал-майор Пулат Раззакович Бобожонов выразил благодарность за приём и отметил, что дружеские и братские отношения лидеров обоих государств позволят продолжать сотрудничество на самом высоком уровне.

По его словам, предложения, представленные его таджикским коллегой, необходимо поддержать и вести совместную борьбу против терроризма, сепаратизма и экстремизма, транснациональной организованной преступности, незаконного оборота наркотиков и других преступлений.

Бободжонов предложил в кратчайшие сроки обменяться делегациями академий ведомств двух стран и организовать проведение спортивных мероприятий.

Отметим, что встреча проходила в рамках первого официального визита в Душанбе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.