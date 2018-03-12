СМИ: глава КНДР Ким Чен Ын хочет заключить мирный договор с США

До сих пор в Вашингтоне отказывались обсуждать такую возможность, поскольку США связаны союзническими обязательствами с Сеулом, по законам которого КНДР — запрещенная "антигосударственная организация"

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Президент Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о желании подписать мирный договор с Соединенными Штатами и установить дипотношения между двумя государствами. Об этом сообщает южнокорейская газета "Тона ильбо" со ссылкой на источник в администрации руководителя Южной Кореи.

© Sputnik/ Ирина Калашникова Дональд Трамп согласен встретиться с Ким Чен Ыном, но при условии

Как отмечает собеседник издания, намерение нормализовать отношения с США Ким Чен Ын выразил на встрече с южнокорейской делегацией в Пхеньяне.

"Конечная цель Ким Чен Ына состоит в том, чтобы подписать мирный договор с США и установить нормальные дипломатические отношения, вплоть до открытия американского посольства в Пхеньяне", — цитирует собеседника РИА Новости.

Ранее северокорейский лидер предложил встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Вашингтон согласился, время и место переговоров будут рассмотрены позднее.