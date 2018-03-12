Шавкат Мирзиёев на этой неделе посетит Казахстан

Узбекский лидер примет участие в рабочей встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Астане

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В четверг, 15 марта, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит официальный визит в Казахстан.

Он примет участие в рабочей (консультативной) встрече глав государств Центральной Азии.

В тот же день состоится торжественная церемония открытия Года Узбекистана в Казахстане с участием Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиёева, сообщает Sputnik Казахстан.

Также лидеры двух стран посетят гала-концерт мастеров искусств.

Как отмечают в резиденции президента Республики Казахстан Акорде, особое значение имеет то, что пятисторонние переговоры пройдут в канун общего для всех стран Центральной Азии праздника Навруз.

Отметим, что на встрече глав государств ЦА будут присутствовать также президенты Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана.