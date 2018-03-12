Шавкат Мирзиёев на этой неделе посетит Казахстан

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В четверг, 15 марта, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит официальный визит в Казахстан.
Он примет участие в рабочей (консультативной) встрече глав государств Центральной Азии.
В тот же день состоится торжественная церемония открытия Года Узбекистана в Казахстане с участием Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиёева, сообщает Sputnik Казахстан.
Также лидеры двух стран посетят гала-концерт мастеров искусств.
Отметим, что на встрече глав государств ЦА будут присутствовать также президенты Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана.