На портале МИД Узбекистана открылся раздел на таджикском языке

В основном на таджикской версии опубликованы сообщения, связанные с официальным визитом главы Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана открыло на своем официальном портале раздел на таджикском языке.

"Девятого марта 2018 года на главной странице веб-сайта МИД запущен новый раздел, который позволит таджикоязычной аудитории знакомиться на своем родном языке с основными политическими событиями в Узбекистане", — говорится в сообщении МИД.

В основном на таджикской версии опубликованы сообщения, посвященные официальному визиту главы Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе.

Кроме того, здесь можно прочитать новости об открытии КПП на границе Таджикистана и Узбекистана, а также узнать информацию о развитии отношений между государствами.

К тому же на сайте внешнеполитического ведомства Узбекистана новости и другие материалы публикуются на узбекском, русском и английском языках.

Новая рубрика создана при активном содействии редакции газеты Олий Мажлиса и правительства Узбекистана "Овози тоҷик", которая издается с 1924 года.