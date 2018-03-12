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Узбекистан, ОАЭ и Саудовская Аравия обсудят конференцию по Афганистану

CC0 / pixabay
Политика
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Ранее о своем намерении посетить конференцию заявил глава МИД России Сергей Лавров. Международная конференция по Афганистану в столице Узбекистана запланирована на 26-27 марта.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев в понедельник, 12 марта, отправляется с визитом в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Как сообщает пресс-служба МИД республики, он обсудит повестку международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане, которая пройдет в Ташкенте.

Президенты Узбекистана и США - Шавкат Мирзиёев и Дональд Трамп
© Пресс-служба президента Узбекистана
Трамп отправил Мирзиёеву послание с деталями встречи по Афганистану
По данным пресс-службы, в ходе встреч с официальными лицами ОАЭ и Саудовской Аравии планируется обсудить актуальные вопросы, связанные с повесткой дня двусторонних отношений.

Стороны также рассмотрят некоторые практические аспекты подготовки в Ташкенте международной конференции высокого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", добавили в МИД Узбекистана.

Международная конференция по Афганистану в столице Узбекистана запланирована на 26-27 марта.

Ранее пресс-служба внешнеполитического ведомства сообщила, что для участия в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане приглашены руководители внешнеполитических ведомств Китая и США, глава внешнеполитической службы ЕС, а также Генеральный секретарь ООН.

Глава МИД России Сергей Лавров также планирует посетить конференцию.

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Теги:
Международная конференция по Афганистану, Саудовская Аравия, Афганистан, ОАЭ, Ташкент, Узбекистан, Политика



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